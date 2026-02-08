Cartagena atiende emergencias en la Avenida Santander tras el impacto del nuevo frente frío

Las autoridades informaron que Cartagena se encuentra enfrentando los efectos de un segundo frente frío que atraviesa la región, generando fuertes vientos y un intenso mar de leva que han provocado afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

Nuevos estragos por frente frío en Cartagena

Una de las zonas más impactadas ha sido la Avenida Santander, donde las autoridades distritales adelantan labores de emergencia para mitigar riesgos y restablecer la seguridad vial y ambiental.

Desde las primeras horas de este domingo, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) y en articulación con distintas dependencias del Distrito, inició el desmonte total de una antigua garita que colapsó y terminó dentro del mar.

De manera paralela, se está ejecutando la remoción de arena, sedimentos y otros materiales arrastrados por el oleaje hacia la vía.

Daniel Vargas, director de la OAGRD, explicó que estas acciones responden a las directrices impartidas por el alcalde Dumek Turbay y buscan prevenir mayores afectaciones tanto a la movilidad como al ecosistema marino.

Según indicó, las condiciones actuales incluyen olas que superan los 1,9 metros de altura y vientos cercanos a los 40 kilómetros por hora, un panorama que se mantendrá durante varios días debido a la inestabilidad climática en la región Caribe.

Vargas señaló que la caída de la estructura era una situación previsible ante la fuerza del oleaje, por lo que la prioridad del Distrito es retirar completamente los restos para evitar contaminación y nuevos riesgos.

Autoridades mantienen alerta por nuevo frente frío en Cartagena

Para ello, se dispuso de cuadrillas operativas y maquinaria pesada que ya trabajan de manera continua en el sector.

Las autoridades distritales hicieron un llamado a la ciudadanía para que transite con precaución por la Avenida Santander y atienda las recomendaciones del Cuerpo de Salvavidas, especialmente en las playas que permanecen con restricción de ingreso y señalización de bandera roja, debido a las condiciones adversas del mar.