Península Ibérica se recupera tras el devastador paso de la tormenta Marta: miles de personas fueron evacuadas

La península ibérica se recupera tras el paso de la devastadora tormenta Marta, aunque algunas provincias de España continúan en alerta naranja, con algunas precipitaciones de menor intensidad.

De acuerdo con la Aemet, agencia meteorológica nacional, se prevén algunas "ráfagas" de viento, "lluvia" y "nieve" para las próximas horas.

Sin embargo, se espera que la situación meteorológica sea más clemente en la región meridional de Andalucía, la más afectada en los últimos días por las fuertes precipitaciones que causaron inundaciones y la evacuación de más de 11.000 personas de sus viviendas.

El sábado en la noche, el presidente de gobierno español Pedro Sánchez lamentó en X la muerte de un empleado del servicio de mantenimiento de carreteras, fallecido en una zona nevada del centro del país, según dijo la Protección civil en un comunicado.

Portugal vota en segunda vuelta, en medio de la tragedia

En el vecino Portugal, "la noche estuvo muy tranquila. No hay nada significativo para señalar", indicó a la AFP un portavoz de la protección civil, que registró la caída de unos 20 árboles y 10 inundaciones.

El tráfico ferroviario sigue perturbado, con el cierre de varias líneas en el norte y el centro del país, y decenas de miles de hogares siguen privados de electricidad.

Además, la intensa ola invernal coincidió con la segunda vuelta presiencial que se celebra este domingo en el país.

Península Ibérica, la más afectada por el cambio climático

La península ibérica es de las más afectadas por el cambio climático en Europa y experimenta olas de calor cada vez más largas y episodios de fuertes lluvias cada vez más frecuentes e intensos.

La Aemet en España registró siete tormentas de magnitud desde el inicio del año, un récord desde el inicio de los recuentos de este tipo en 2018.