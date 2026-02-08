CANAL RCN
Internacional

Península Ibérica se recupera tras el devastador paso de la tormenta Marta: miles de personas fueron evacuadas

En España se esperan ráfagas de viento, lluvia y nieve en las próximas horas; mientras que en Portugal ya parece haber pasado lo peor.

Foto: AFP

AFP

febrero 08 de 2026
12:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La península ibérica se recupera tras el paso de la devastadora tormenta Marta, aunque algunas provincias de España continúan en alerta naranja, con algunas precipitaciones de menor intensidad.

De acuerdo con la Aemet, agencia meteorológica nacional, se prevén algunas "ráfagas" de viento, "lluvia" y "nieve" para las próximas horas.

Ocho personas murieron tras una grave explosión en planta industrial de China
RELACIONADO

Ocho personas murieron tras una grave explosión en planta industrial de China

Sin embargo, se espera que la situación meteorológica sea más clemente en la región meridional de Andalucía, la más afectada en los últimos días por las fuertes precipitaciones que causaron inundaciones y la evacuación de más de 11.000 personas de sus viviendas.

El sábado en la noche, el presidente de gobierno español Pedro Sánchez lamentó en X la muerte de un empleado del servicio de mantenimiento de carreteras, fallecido en una zona nevada del centro del país, según dijo la Protección civil en un comunicado.

Portugal vota en segunda vuelta, en medio de la tragedia

En el vecino Portugal, "la noche estuvo muy tranquila. No hay nada significativo para señalar", indicó a la AFP un portavoz de la protección civil, que registró la caída de unos 20 árboles y 10 inundaciones.

Tragedia en parque de diversiones en la India: atracción mecánica se desplomó
RELACIONADO

Tragedia en parque de diversiones en la India: atracción mecánica se desplomó

El tráfico ferroviario sigue perturbado, con el cierre de varias líneas en el norte y el centro del país, y decenas de miles de hogares siguen privados de electricidad.

Además, la intensa ola invernal coincidió con la segunda vuelta presiencial que se celebra este domingo en el país.

Península Ibérica, la más afectada por el cambio climático

La península ibérica es de las más afectadas por el cambio climático en Europa y experimenta olas de calor cada vez más largas y episodios de fuertes lluvias cada vez más frecuentes e intensos.

La Aemet en España registró siete tormentas de magnitud desde el inicio del año, un récord desde el inicio de los recuentos de este tipo en 2018.

Cuba registró la temperatura más baja de la que se tiene registro en la isla esta semana: llegó al punto de congelación
RELACIONADO

Cuba registró la temperatura más baja de la que se tiene registro en la isla esta semana: llegó al punto de congelación

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

China

Ocho personas murieron tras una grave explosión en planta industrial de China

Gaza

Dirigente de Hamás aseguró que el movimiento no renunciará a sus armas

India

Tragedia en parque de diversiones en la India: atracción mecánica se desplomó

Otras Noticias

Super Bowl

¿A qué hora será el show de entretiempo con Bad Bunny en el Super Bowl?

Este domingo se disputará el Super Bowl con un show de entretiempo que seguramente pasará a la historia.

Bogotá

Sabores del Pacífico en Bogotá: llega a la capital Alimentarte Food Festival 2026

Ocho cocineros ancestrales llegan a Bogotá: el secreto que trae Alimentarte Food Festival 2026.

Enfermedades

Cáncer de colon: ¿se está convirtiendo en el más mortal entre adultos jóvenes?

Cartagena

Cartagena atiende emergencias en la Avenida Santander tras el impacto del nuevo frente frío

Trabajo

Estas son las personas que deben actualizar el RUT para este año 2026: multas serán grandes