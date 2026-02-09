¿El estrecho de Trump? El nuevo plan del presidente estadounidense para Ormuz

Lo que comenzó como una escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, tras un mes de relativa calma, derivó este miércoles, 2 de septiembre en una provocación del presidente Trump a la República Islámica.

Tras una serie de ofensivas militares dirigidas a normalizar el flujo marítimo sobre un paso clave del crudo mundial, la Casa Blanca dio un paso más, al sugerir cambiar la denominación del estrecho de Ormuz por la de "estrecho de Trump".

Aunque horas más tarde el propio mandatario estadounidense intentó desestimar su planteamiento tachándolo de una “simple ocurrencia”, el antecedente de sus recientes decisiones geográficas mantiene en alerta a los iranís.

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La Casa Blanca secundó la iniciativa en redes:

La tensión en la zona aumentó tras los ataques perpetrados por Washington el martes, 1 de septiembre, a lo largo de Ormuz, que provocaron una nueva escalada en los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, el presidente quiso abordar la situación de manera burlesca.

A través de un mensaje difundido en Truth Social, el sostuvo que la vía de navegación se volvería "más 'sexy' que nunca" bajo la tutela de Estados Unidos. La Casa Blanca secundó el anuncio publicando un mapa del Golfo, habiendo aplicado la modificación en el nombre.

Trump ha sugerido otros cambios de nombre en el pasado:

Interrogado en el Despacho Oval sobre el alcance real de su iniciativa, el presidente optó por responder entre risas y restarle trascendencia. Sin embargo, el historial del mandatario demuestra que sus giros nominales suelen trascender las redes sociales.

Días antes ordenó el cambio de nombre del lago Ontario por el de "lago América", en el marco de la disputa arancelaria con Ottawa; de igual forma, desde su retorno al poder en enero de 2025 ha impulsado sin éxito la denominación de "golfo de América" para el golfo de México.

El amago de rebautizar la arteria marítima no resulta aislado. Durante las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha insinuado reiteradamente su intención de ejercer control sobre el paso marítimo, llegando incluso a divulgar mapas donde la zona figuraba como "nuevo territorio estadounidense".

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.