Leonardo Castro fue encarado por un hincha de Santa Fe tras el clásico

Un hincha de Independiente Santa Fe encaró a Leonardo Castro después del clásico capitalino y generó polémica en las redes sociales. El cruce quedó registrado en video y generó debate entre los aficionados.

La victoria de Santa Fe sobre Millonarios no terminó cuando los jugadores abandonaron la cancha. A las afueras de El Campín, un aficionado cardenal se acercó a Leonardo Castro lanzando provocaciones por el resultado del partido.

¿Qué le dijo el hincha de Santa Fe a Leo Castro?

¿Te quedaste con ganas de patear, no?, le dijo el hincha al delantero.

Leonardo Castro, que se encontraba justo para subir al bus del equipo, respondió: “¿Con ganas de qué?”. El aficionado continuó con la provocación y lanzó otra frase dirigida al futbolista: “Ganó el más grande, ¿para cuándo el título internacional?”.

El jugador de Millonarios reaccionó haciendo algunos gestos con sus manos, mientras continuaba caminando hacia el bus. El intercambio no pasó a mayores y quedó registrado por una persona que estaba en el lugar.

Hincha de Santa Fe generó polémica al encarar a Leonardo Castro

El aficionado aprovechó el momento para recordarle al atacante el resultado del clásico, que terminó 3-2 a favor del conjunto cardenal.

La conversación fue breve, pero suficiente para que el video comenzara a circular en redes sociales. La particularidad del encuentro fue que el hincha no se limitó a celebrar el triunfo, sino que decidió acercarse directamente a uno de los jugadores de Millonarios para provocarlo.

Las imágenes muestran a Castro escuchando las palabras del aficionado y respondiendo con gestos de molestia.

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Aunque algunos hinchas tomaron el episodio como una muestra de la rivalidad entre Santa Fe y Millonarios, otros rechazaron la actitud del aficionado y consideraron que este tipo de provocaciones pueden terminar aumentando la tensión entre las hinchadas.

“Celebra que ganaron, pero no promuevas el odio por un view”, comentó uno de los usuarios. Otro usuario escribió: “Soy del León, pero en esto sí no estoy de acuerdo. Se lo hacen a Hugo y ahí ¿qué decimos?". Hubo otro internauta que mencionó: "Leonardo Castro fue una de las figuras públicas que más ayudó en la crisis reciente del país y tú que hiciste por tu país?"

El video sigue generando opiniones entre seguidores de ambos equipos, especialmente por la decisión del aficionado de esperar al plantel de Millonarios para recriminarle el resultado apenas terminó el partido.