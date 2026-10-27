Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil tras perder las elecciones: ¿en dónde está?

La derrota electoral de Flávio Bolsonaro frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva abrió un nuevo capítulo de incertidumbre política en Brasil. Mientras Estados Unidos confirmó que otorgará visas al senador y a su familia, surgieron reportes de que el dirigente habría abandonado el país.

La situación se presenta después de que el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, le ordenara entregar sus pasaportes. El senador no cumplió con el plazo establecido y, según reportes de medios brasileños, los documentos fueron cancelados.

La información sobre su posible salida del territorio brasileño se conoció luego de que Bolsonaro publicara un video en sus redes sociales en el que aseguró que le habían retenido el pasaporte.

Estados Unidos confirmó que otorgará visas a Bolsonaro y a su familia

Un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense confirmó que el Gobierno concederá visas a Flávio Bolsonaro y a sus familiares, además de permitirles ingresar al país.

El anuncio se produjo después de la derrota del senador en las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre, en las que Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% alcanzado por su rival.

La decisión de EE. UU. no significa, por sí sola, que el Gobierno estadounidense haya confirmado oficialmente el lugar exacto en el que se encuentra Bolsonaro. Sin embargo, Reuters informó que fuentes cercanas al político y una fuente del Gobierno estadounidense aseguraron que viajó a Estados Unidos.

¿Por qué debía entregar sus pasaportes?

La orden fue emitida por Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal, quien estableció un plazo para que Bolsonaro entregara sus documentos de viaje.

El senador no presentó los pasaportes dentro del tiempo fijado, por lo que la situación generó cuestionamientos sobre su paradero y dio paso a versiones acerca de una posible salida de Brasil.

Cabe mencionar que, según la información suministrada, el senador tiene investigaciones pendientes relacionadas con presunta financiación ilegal de campaña.

A su vez, su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, también enfrenta consecuencias judiciales y cumple una condena.