Murió emblemático actor tras batallar contra una delicada enfermedad

La industria del cine y la televisión se encuentra profundamente afectada en Estados Unidos debido a que se confirmó la muerte de un importante actor.

Alan Dysert, que nació el 12 de junio de 1951 en el condado de Vermilion, Illinois, Estados Unidos, estudió artes televisivas y comenzó a aparecer en las grandes pantallas en 1978; falleció el 23 de octubre de 2026, a sus 75 años.

La noticia fue confirmada por Michele Dysert, su esposa, mediante un desgarrador mensaje publicado en Facebook.

Así se confirmó la muerte de Alan Dysert, el importante actor de Estados Unidos

Michele Dysert, la esposa de Alan, recordó múltiples momentos inolvidables que vivió al lado del actor, lo describió como el gran amor de su vida y elogió su trayectoria.

"Con el corazón roto les comunico que mi amado esposo, Alan, falleció el 23 de octubre de 2026. Aunque me cuesta imaginar la vida sin él, siempre estaré agradecida por haber experimentado aquello que tantas personas buscan durante toda su vida: el amor eterno. Alan vivió una vida extraordinaria. Desde sus humildes comienzos como granjero en Illinois, llegó a ser actor, músico, escritor, cineasta, productor y un querido profesor de actuación", escribió.

"Mi dulce Alan: gracias por amarme, por hacerme reír, por las aventuras, los recuerdos y la hermosa vida que construimos juntos. Te elegiría una y otra vez, sin dudarlo. Tengo el corazón roto, pero estoy inmensamente agradecida por el amor de mi vida. Te amaré siempre", agregó.

Así fue la trayectoria de Alan Dysert en la televisión y el cine

En 1978, Alan Dysert comenzó a aparecer en la televisión siendo parte del elenco de la serie titulada Soap.

Posteriormente, entre 1980 y 1990, interpretó a su personaje más recordado: Sean Cudahy, en 'All My Children'.

Además, en el cine hizo parte de producciones de primer nivel como:

'Two Weeks'.

'The Grift'.

'My Many Sons'.

'The Legend of Van Dorn'.

En su emotivo mensaje, Michele Dysert no confirmó la causa exacta de la muerte de Alan, pero él, en un diálogo que tuvo en 2023, reveló que había sido diagnosticado con un cáncer raro y que, incluso, ya había empezado quimioterapias.