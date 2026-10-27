Navidad en Florida: planes y experiencias para disfrutar el fin de año en Kissimmee

La temporada de fin de año traerá una programación especial a Kissimmee, Florida, con actividades navideñas, espectáculos, propuestas gastronómicas y alternativas de alojamiento para quienes planean viajar en familia. Ubicado a unos 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, este destino tendrá opciones para diferentes edades entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

La agenda incluye desde esculturas de hielo y recorridos para ver luces navideñas hasta conciertos, celebraciones culturales y casas vacacionales para grupos numerosos.

Atracciones y espectáculos para vivir la Navidad

En LEGOLAND Florida Resort, la celebración navideña incluirá figuras de gran tamaño construidas con piezas LEGO, entre ellas un trineo con renos. Las actividades estarán disponibles en fechas seleccionadas entre el 21 de noviembre y el 3 de enero, con acceso incluido en la entrada al parque y en los pases anuales.

Otra de las propuestas será ICE!, en Gaylord Palms Resort and Convention Center, que estará abierta del 13 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027. La experiencia tendrá esculturas de hielo inspiradas en The Polar Express, además del espectáculo POMP, SNOW & CIRQUEumstance y un cuarto de escape ambientado en la oficina de Papá Noel.

La programación también contempla recorridos nocturnos para apreciar las luces navideñas a bordo de embarcaciones de The Old Florida Riverboat Company, los viernes y sábados de diciembre. Por su parte, The Ice Factory organizará una fiesta de pijamas el 27 de noviembre y un concurso de suéteres navideños el 18 de diciembre, con actividades y patinaje sobre hielo.

En Orlando, el Frontyard Holiday Festival se realizará del 27 de noviembre al 31 de diciembre en la Seneff Arts Plaza del Dr. Phillips Center for the Performing Arts. Habrá música en vivo, películas, proyecciones de luces, actividades interactivas y nevadas nocturnas. Central Florida Community Arts también tendrá conciertos como Music From Middle-Earth, el 12 y 13 de noviembre, y Believe: A Christmas Celebration, el 3 y 4 de diciembre.

Gastronomía y alojamiento para compartir en familia

La oferta de temporada incluye propuestas gastronómicas con influencias caribeñas. Sajoma Latin Fusion celebrará el Día de Acción de Gracias el 26 de noviembre con un menú especial y organizará una cena de Nochebuena el 24 de diciembre, acompañada de bebidas tradicionales y entretenimiento en vivo.

Para quienes viajen en grupos grandes, Magical Vacation Homes cuenta con casas vacacionales en comunidades como Reunion Resort, ChampionsGate y Windsor Island. Entre sus propiedades está M Mansion at Reunion, una residencia de 12 habitaciones con capacidad para 30 personas, piscina, gimnasio, salas de juegos y cine privado.

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Con actividades distribuidas entre Kissimmee y Orlando, la temporada ofrece alternativas para organizar una visita según los intereses de cada viajero, desde planes centrados en la Navidad hasta opciones culturales y reuniones familiares.

Los detalles de la programación y las experiencias disponibles se pueden consultar en el portal oficial de Experience Kissimmee.