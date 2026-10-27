Lamine Yamal rompe el silencio tras quedar tercero en el Balón de Oro 2026

Lamine Yamal se pronunció luego de la ceremonia del Balón de Oro 2026, donde terminó en la tercera posición de la votación. El delantero del FC Barcelona compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que dejó clara su intención de seguir trabajando para conquistar el reconocimiento individual más importante del fútbol.

“Llegará”, escribió el futbolista español en referencia al Balón de Oro, después de que el delantero inglés Harry Kane se quedara con el galardón durante la ceremonia celebrada en Londres. Yamal acompañó la publicación con fotografías de la gala y un mensaje sobre su proceso deportivo.

“Las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo”, añadió el atacante, quien también expresó que afronta el resultado con tranquilidad y mantiene la ilusión de conseguir el premio en el futuro.

¿Qué dijo Lamine Yamal tras quedar tercero en el Balón de Oro 2026?

“Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento”, afirmó el extremo del Barcelona en su publicación. Sus palabras fueron su primera reacción pública tras quedar por detrás de Kane y de Kylian Mbappé en la clasificación del Balón de Oro masculino.

Yamal también felicitó a los demás ganadores de la ceremonia y señaló que su atención vuelve a estar centrada en los compromisos con el conjunto catalán. “Mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar”, escribió al cerrar el mensaje.

El resultado dejó al jugador de 19 años en el podio por segundo año consecutivo y en el top 10 por tercera ocasión. Entre los factores que pudieron influir en la votación estuvieron su rendimiento individual en el Mundial de 2026 y la eliminación del Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.

¿Qué premios ganó Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro?

Aunque no consiguió el Balón de Oro, Yamal se llevó por tercer año consecutivo el trofeo Kopa, distinción que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años.

Al recibirlo, el atacante destacó el mérito de su compañero Pau Cubarsí, defensor del Barcelona y de la selección española. “Me hubiera gustado que estuviera, él lo merecía”.