Hablan sobrevivientes de atentado bomba cerca de las oficinas del ICA y la Dian en Cúcuta

A primera hora del martes 27 de octubre, Cúcuta, capital de Norte de Santander, fue escenario de un atentado, esta vez, en el barrio El Escobal, cerca de la frontera con Venezuela.

Según videos de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, antes de que amaneciera, un hombre dejó un costal cargado con explosivos, en cercanías al CAI, el colegio Padre Luis Variara y las oficinas del Instituto Agropecuario Colombiano (ICA) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Horas después, cuando los uniformados llegaban a prestar turno y los estudiantes estaban preparándose para iniciar la jornada, el artefacto detonó, dejando a siete personas heridas y afectando construcciones y vehículos con la onda expansiva.

Hablan sobrevivientes del atentado bomba registrado en Cúcuta:

Omar Durán, habitante del sector, perdió su vehículo de trabajo y estuvo cerca de perder la vida. En diálogo con Noticias RCN recordó los instantes previos a la explosión:

“Muy duro, fueron momentos de mucho pánico, de mucho susto. Pensé que me iba a morir, llegué a pensar que me estaba dando un infarto, porque tuve una fuerte taquicardia, al igual que a mi esposa. En ese momento iba entrando a mi casa, vivo al frente y, como a los 30 segundos de haber abierto la puerta, sentí la explosión”.

Aún asustado, Omar lamentó la situación de orden público que se vive en el área metropolitana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander y en buena parte de Colombia, “hoy en día, la violencia y el terrorismo”.

Brayan Amaya, trabajador del ICA, agradeció no haber estado en la oficina o habría corrido la misma suerte que su vehículo particular: “Mi lugar de trabajo es un container y, para el momento en que se escuchó la explosión, gracias a Dios yo estaba en el paso fronterizo. Todo el mundo se tiró al piso”.

Autoridades ofrecen una recompensa por información que permita llegar a los responsables:

El hecho ocurrió a contadas horas del asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, en cercanías a una estación de gasolina en la zona del Anillo Vial Occidental.

George Quintero, secretario departamental de Seguridad, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a identificar y capturar a los responsables de ambos casos.