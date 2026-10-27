Empleo en Colombia: lanzan 1.400 vacantes para fin de año sin experiencia

Manpower Colombia ha anunciado el inicio de una importante convocatoria laboral en el país, ofreciendo 800 vacantes dirigidas específicamente a asesores comerciales en el sector de la ropa.

Esta iniciativa está pensada de manera inclusiva para bachilleres, permitiendo la participación tanto de personas con experiencia previa como de aquellos que buscan su primera oportunidad en el mercado laboral.

Vacantes que se ofrecen

De acuerdo con la compañía, los perfiles seleccionados deberán contar principalmente con una sólida actitud de servicio, habilidades destacadas para la venta y una marcada pasión por el mundo de la moda. Estas características son esenciales para conectar de manera adecuada con los consumidores y responder a la dinámica propia de los puntos de venta.

Las oportunidades de empleo se encuentran distribuidas de manera estratégica en las principales ciudades del territorio nacional, abarcando urbes como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, además de otras regiones del país.

Los candidatos que decidan postularse deben tener en cuenta que las posiciones requieren disponibilidad para trabajar directamente en almacenes bajo una dinámica de domingo a domingo, adaptándose a los horarios de operación de los establecimientos comerciales.

En cuanto a las condiciones de contratación, la oferta contempla que las personas seleccionadas comiencen a generar ingresos a partir del próximo 15 de noviembre. Las vacantes ofrecen un salario mínimo legal vigente, lo que garantiza estabilidad y cumplimiento de la normatividad laboral colombiana para todos los trabajadores que se sumen a esta iniciativa de empleo formal.

Milena Useche, gerente nacional de Reclutamiento y Selección de Manpower Colombia, destacó la importancia de este tipo de convocatorias para dinamizar el mercado y abrir puertas al talento joven o sin trayectoria previa. “Estas 800 vacantes representan una oportunidad para que bachilleres, incluso quienes aún no cuentan con experiencia laboral, puedan acceder a un empleo y demostrar sus capacidades en áreas como servicio, ventas y atención al cliente. Buscamos personas con actitud, disposición y pasión por la moda, que quieran asumir este reto laboral”, afirmó Useche.

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Asimismo, la directiva aconsejó a los aspirantes sobre la importancia de reconocer sus fortalezas para afrontar con éxito los procesos de selección. “En los procesos de selección es importante que las personas identifiquen sus fortalezas y sepan cómo ponerlas al servicio de la organización. En este caso, la actitud comercial, el servicio y la disposición para aprender son elementos fundamentales para quienes quieran postularse”, añadió la gerente.

Más de mil vacantes de empleo

Cabe destacar que este paquete de 800 vacantes enfocado en el sector textil forma parte de una estrategia de empleabilidad aún mayor de cara al cierre de año. A estas plazas se suman otras 600 vacantes adicionales distribuidas en diferentes sectores económicos con alta demanda en la temporada de fin de año, tales como áreas de abastecimiento, ventas de productos de belleza e impulso de alimentos. Al sumar ambas iniciativas, la compañía consolida un total de 1.400 oportunidades laborales para los colombianos en el tramo final del año.

Las personas que estén interesadas en formar parte de esta convocatoria nacional y cumplan con los requisitos básicos pueden realizar su inscripción y actualizar sus datos en la plataforma oficial de empleo habilitada por la entidad. El registro se efectúa ingresando directamente a través del siguiente enlace digital: https://hubs.li/Q04y8j5R0.