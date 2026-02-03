Francia aumentará el número de sus ojivas nucleares ante múltiples amenazas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes 2 de marzo que el país aumentará el número de ojivas nucleares y adelantó una cooperación más estrecha con varios países que están dispuestos a unirse a dicha modernización del arsenal.

RELACIONADO Revelaron negocio millonario entre Venezuela e Irán que se extiende por casi 20 años

Aumento en armamento nuclear

Según el mandatario, dicha acción corresponde a una “modernización del arsenal esencial” por lo que se ha ordenado un aumento en el número de ojivas nucleares.

"Debemos reforzar nuestra disuasión nuclear ante múltiples amenazas y debemos considerar nuestra estrategia de disuasión en lo más profundo del continente europeo. La puesta en marcha gradual de lo que yo llamaría disuasión avanzada", dijo Macron.

Así mismo, el mandatario anunció que 8 países europeos habían aceptado participar en dicho esquema de disuasión nuclear propuesto por Francia. Algunos de estos países son Alemania, Reino Unido y Polonia. Aquellos territorios que hagan parte de dicho grupo podrán acoger “fuerzas aéreas estratégicas francesas” para que se puedan desplegar por todo el continente europeo.

Parte de los objetivos de esta estrategia también busca “complicar los cálculos de los adversarios”. Por esto, el esquema también podría implicar la participación de otras fuerzas aliadas en sus actividades nucleares.

Cabe recordar que Francia posee el cuarto mayor arsenal nuclear que posee aproximadamente unas 290 ojivas. Su base naval de Île Longue alberga cuatro submarinos lanzamisiles balísticos, de modo que, al menos uno de estos se encuentra permanentemente en el mar con el objetivo de realizar soluciones nucleares.

¿Qué son las ojivas nucleares?

Según la Sociedad Española Nuclear, las ojivas o cabezas nucleares es la parte de un arma nuclear en la que se encuentran los explosivos y sus mecanismos que los activan.

En el centro de sus estructuras se pueden encontrar algunos materiales como uranio y plutonio que, de explotar, pueden generar altos niveles de radiación ionizante que produce importantes afectaciones en el ADN, células y demás tejidos.