"Objetos" impactan en centro de datos de Amazon en Emiratos en pleno conflicto regional

Las ciudades de Abu Dabi y Dubái figuran entre las localidades alcanzadas por ataques atribuidos a Irán, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

Foto: AFP

marzo 02 de 2026
09:55 a. m.
Amazon Web Services informó el lunes que trabajaba para restablecer plenamente sus operaciones en ciertas regiones de Oriente Medio, luego de que varios “objetos” impactaran contra uno de sus centros de datos en Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio y un corte de suministro eléctrico.

En un comunicado publicado en su sitio web hacia las 09H00 GMT, la filial de servicios en la nube de Amazon señaló que una de sus instalaciones en el país registró un “problema de suministro eléctrico localizado” y advirtió que “la restauración completa (…) aún tardará varias horas”.

Impacto e incendio en la instalación

La compañía detalló que el domingo por la tarde los bomberos cortaron las líneas eléctricas y los generadores de la instalación afectada después de que “unos objetos (…) impactaran en el centro de datos, provocando chispas y un incendio”.

Como medida preventiva, AWS recomendó a sus clientes “grabar todos los datos importantes” y trasladar sus operaciones a servidores ubicados en otras regiones del mundo mientras se normaliza el servicio en el Golfo.

Las ciudades de Abu Dabi y Dubái figuran entre las localidades alcanzadas por ataques atribuidos a Irán, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica, en un contexto de creciente tensión regional.

Afectación regional y competencia en la nube

AWS es el principal proveedor mundial de servicios de computación en la nube y compite con Microsoft Azure y Google Cloud en la provisión de infraestructura digital que sustenta aplicaciones, páginas web y sistemas de inteligencia artificial generativa.

Además del incidente en Emiratos, la empresa indicó hacia las 10H40 GMT que una segunda región con base en Baréin también se vio afectada por un corte de electricidad el lunes.

La compañía no precisó el alcance total del impacto en sus clientes ni el número de servicios interrumpidos, aunque aseguró que continúa monitoreando la situación y trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible.

