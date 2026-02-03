¿Estados Unidos busca llevar al régimen iraní hacia la misma dirección que a Venezuela?

La reciente escalada de ataques militares de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní representa un punto de inflexión en la geopolítica del Medio Oriente, según el politólogo y profesor de la Universidad de Tel Aviv Alberto Spektorowski, quien en su análisis explicó que detrás de estas acciones existe un objetivo claro:

A mí no me cabe ninguna duda de que Israel quiere un cambio de régimen en Irán.

El experto en geopolítica explicó que mientras Israel busca una transformación completa, Estados Unidos se conformaría con modificaciones internas que permitan una dirigencia más receptiva a negociaciones.

Estados Unidos, en estos momentos, quiere una forma que no exactamente la de Venezuela, pero algo parecido en esa dirección".

Las condiciones de Donald Trump en sus negociaciones globales

Spektorowski identificó tres puntos fundamentales en las condiciones presentadas por Donald Trump para cualquier negociación:

El desmantelamiento del programa nuclear iraní

El cese del apoyo a grupos proxys en la región (terminando así con los intereses geopolíticos de Irán)

La eliminación del programa de desarrollo de misiles

Sin embrago, en este último punto, aseguró que "no hay ninguna forma de llegar a un acuerdo sobre esto.

Régimen iraní estaría peleando por continuar su existencia

El experto considera que para Trump no existen puntos medios en este conflicto. "No puede darse el lujo en estos momentos de quedar en mitad de camino, o sí o no, o ganó o perdió, y Estados Unidos no puede, o Trump, personalmente creo que, en el punto de vista personal, no puede perder", advirtió.

Además, indicó que Israel se encuentra en la misma situación:

No hay una forma de aceptar algo que haga permanecer al régimen de Irán con los mismos objetivos que tenían antes.

Spektorowski contextualizó la situación recordando que antes del 7 de octubre de 2023, Irán mantenía presencia en las fronteras israelíes a través de Siria, Líbano y Gaza.

"El círculo de fuego que bordeaba Israel, no digo que quedó destruido porque Hezbollah todavía está ahí, Hamas todavía está ahí, pero obviamente están sumamente debilitados cuando Siria ya no es parte del juego más", dijo.

Según el especialista, actualmente "el régimen iraní está peleando por su existencia, y si se logra un cambio de régimen, Israel ganó absolutamente todo el partido".

Asimismo, reconoció que la decisión final dependerá de Trump:

Israel no tiene ninguna forma de convencer a Trump de algo diferente. Hace lo que le dice Trump que le hay que hacer y se terminó el asunto.