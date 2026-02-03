CANAL RCN
Economía

Colombia también subirá los aranceles a Ecuador al 50%: así se modificaría el decreto

El Gobierno Nacional publicó las modificaciones hechas al borrador del Decreto 0170 para responder al incremento de tasas de Ecuador.

Frontera Colombia y Ecuador (2)
FOTO: AFP

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
11:12 a. m.
Sigue creciendo la tensión comercial entre Colombia y Ecuador. Tras la reciente decisión del Gobierno de Daniel Noboa de elevar sus aranceles contra productos colombianos, el Ministerio de Hacienda publicó el borrador que modifica el decreto 0170 de 2026.

Ahora, Colombia aplicará un arancel del 50% ad valorem a una extensa lista de productos originarios de Ecuador, "equiparando las condiciones en una movida de estricta reciprocidad diplomática y económica".

Esta medida responde a que, tras la imposición inicial del 30%, Ecuador decidió incrementar sus gravámenes al 50% a partir del 1 de marzo de 2026.

Colombia y las razones para subir los aranceles a Ecuador

Según el nuevo decreto, esta acción ecuatoriana constituye una "flagrante violación" del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena y del principio de Nación Más Favorecida de la OMC. Para Colombia, el impacto de no reaccionar sería devastador: se estima que las exportaciones hacia el país vecino caerían un 79%, lo que representa 1.452 millones de dólares menos para la economía nacional.

Se indicó en el documento que de los 20 principales productos que Colombia vende a Ecuador, 12 dejarían de exportarse por completo bajo las condiciones impuestas por el país vecino.

Ante este escenario, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior recomendó la urgencia de este ajuste para evitar que la producción nacional quede en un estado de alta vulnerabilidad.

Nuevos productos gravados y restricciones vía terrestre

La modificación del decreto también indica que ahora no serán solo 70 productos, sino que la cifra aumenta a 100. En el listado se encuentran sectores clave como el de combustibles y aceites, plásticos y sus manufacturas, productos farmacéuticos, madera, textiles y una amplia gama de maquinaria y aparatos eléctricos.

Además de los gravámenes, se mantienen las restricciones al ingreso terrestre por pasos distintos a Rumichaca para ciertos productos, una decisión motivada por la necesidad de fortalecer los controles aduaneros y mitigar riesgos fitosanitarios.

