Jesurún confirmó fecha y ciudad para despedida de la Selección Colombia: ¿Cuál será el rival?

Ramón Jesurun confirmó que la Selección Colombia se despedirá el 29 de mayo en Bogotá. El rival será anunciado en las próximas horas.

Selección Colombia 2026
FOTO: AFP

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
11:40 a. m.
Este lunes, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, confirmó oficialmente la fecha y la ciudad donde la Selección Colombia disputará su partido de despedida antes del Mundial.

En los últimos días ya se hablaba, de manera extraoficial, de un compromiso en Bogotá. Sin embargo, faltaba la confirmación oficial, que finalmente llegó tras las declaraciones del dirigente ante los medios de comunicación.

Bogotá será sede de la despedida de la Selección Colombia

“Lo que está establecido es que será en Bogotá el día 29 de mayo. El rival se dará a conocer en las próximas horas. Eso está acordado con la alcaldía de Bogotá, con los empresarios y creo que no va a sufrir modificación”, afirmó Jesurun.

De esta manera, el Estadio El Campín volverá a vestirse de amarillo para recibir a la Selección en un compromiso que promete estadio lleno. La capital será el escenario donde el equipo nacional recibirá el respaldo masivo de su gente antes de emprender el viaje a la cita mundialista.

¿Cuál será el rival y cuándo es el último amistoso?

Aunque todavía no se ha revelado el nombre del contrincante, el anuncio oficial se haría en las próximas horas, se habla de que Perú o Chile están dentro de las posibilidades.

Jesurun también confirmó que el 7 de junio se disputará el último partido preparatorio previo al inicio del Mundial. “Es un hecho que el día 7 de junio jugaremos el último partido preparatorio antes del inicio del Mundial”, señaló.

Con la fecha ya definida y Bogotá como sede, ahora la gran pregunta es quién será el rival que acompañará a la Selección Colombia en su despedida. La ilusión ya comenzó a sentirse en la capital.

