Reconocido cantante de música popular se salvó de ataque en el Catatumbo por blindaje de su camioneta

El artista reveló en sus redes sociales que pasó tremendo susto luego de que hombres armados intentaran interceptarlo.

Eider Ortiz ataque en su camioneta
FOTO: Freepik | Eider Ortiz

marzo 02 de 2026
12:21 p. m.
Eider Ortiz, un reconocido cantante de música regional mexicana vivió un tremendo susto cuando recorría las vías del departamento de Norte de Santander, pues según su relato, hombres armados intentaron interceptarlo.

El cantante publicó en su cuenta de Instagram un video que grabó minutos después de lo sucedido, detallando que conducía por la vía Cúcuta - Ocaña cuando unos hombres armados a bordo de una camioneta les cerraron el camino y abrieron fuego para que se detuviera.

Ortiz indicó que no pararon y chocaron los vehículos para fugarse. Agradeció a conductores de vehículos de carga, quienes le cerraron el paso a los delincuentes y lograron escapar. Más adelante mostró cómo quedó su camioneta tras el choque, asegurando que solo fueron "pérdidas materiales".

¿Qué se sabe sobre el ataque a Eider Ortiz?

De momento, no hay mayores detalles sobre lo sucedido, más allá del propio relato del cantante a través de sus redes sociales. Indicó que minutos del incidente había grabado un video sobre cómo era desplazarse hacia su municipio, El Tarra.

Dejó claro que el hecho de que su camioneta tuviera blindaje fue lo que lo llevó a tomar la decisión de escapar, sintiendo la seguridad por si llegaban a disparar. Aseguró que este hecho pudo tratarse de un posible caso de secuestro.

¿Quién es Eider Ortiz?

Eider Ortiz es un cantante de música norteña de 31 años. Nació en el municipio de El Tarra en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde dio sus primeros pinitos en la música en la carranga, logrando darse a conocer en su juventud.

Sin embargo, desde hace algunos meses comenzó a consolidarse dentro de plataformas musicales, llegando a más de 20 millones de reproducciones en YouTube y 82.000 oyentes mensuales en Spotify, siendo una de las caras con potencial dentro de este género musical.

