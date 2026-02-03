Nicky Jam hizo sorprendente confesión de su relación con Daddy Yankee: “Era cojo”

Nicky Jam es tendencia al haber confirmado recientemente su primer concierto en Colombia tras varios años de no dar una presentación en solitario. Su paso por el país es trascendental para su carrera ya que, en varias ocasiones, el puertorriqueño ha resaltado que lo considera como su segundo hogar.

Por esto, el intérprete de ‘El amante’ tuvo la oportunidad de participar en una reciente entrevista del humorista Alejandro Riaño, en su programa ‘The Juanpis live Show’, en donde reveló detalles de su carrera, su vida y demás relaciones con otros exponentes del género urbano.

Nicky Jam habla de su trato con Daddy Yankee

Nick Rivera Caminero se ha consolidado como uno de los artistas más representativos e importantes del género urbano en el mundo, pues su gran trayectoria lo ha llevado a conquistar distintos escenarios mundiales en compañía de grandes artistas como Daddy Yankee, quien se convirtió en uno de sus amigos y con quien construyó parte de sus inicios musicales.

Por esto, su reciente entrevista con el personaje reconocido como Juanpis González fue escenario para que el puertorriqueño compartiera detalles inéditos de dicho vínculo que, en varias oportunidades, ha sido cuestionado por sus más fieles fanáticos.

En medio de su relato, Nicky confesó que llegó a realizar diferentes burlas hacia su colega, quien tuvo problemas de movilidad en una de sus piernas al recibir un impacto de bala en Puerto Rico.

“Ya yo sabía que Yankee era cojo, a él le dieron un balazo en la pierna años atrás y tenía que usar un calzo que le ponía al tenis para poder caminar derecho. No sé si él arregló eso, últimamente lo veo caminar mejor… tú pensabas que era el flow. Yo le escondía el calzo… ahora puedo decir estas cosas porque está con Dios y no puede molestarse ni nada”, explicó el artista.

Por supuesto, sus palabras generaron amplias reacciones entre los internautas, quienes exaltaron el humor del cantante y la comicidad que utilizó para narrar la enigmática historia.

¿Cuándo será el concierto de Nicky Jam?

Por otro lado, el artista sorprendió a sus más fieles fanáticos al revelar mayores detalles de su próxima presentación en El Campín de Bogotá, show que corresponde a su primer estadio en el país.

Su esperado concierto se llevará a cabo el próximo 6 de junio por lo que la boletería estará disponible a partir del 3 de marzo a las 10:00 a.m., en su etapa preventa, y el 4 de marzo en su etapa general.