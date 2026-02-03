Bacterias en el maquillaje: estudio reveló contaminación en el 100% de cosmetiqueras analizadas

El uso de las cosmetiqueras se ha convertido en una de las prácticas más comunes entre las personas que usan maquillaje, pues su facilidad a la hora de almacenar y transportar los productos las ha convertido en grandes aliadas.

Sin embargo, varios de estos elementos podrían convertirse en un foco silencioso de bacterias, pues un reciente estudio, hecho por la Universidad Manuela Beltrán, detectó crecimiento bacteriano en todas las cosmetiqueras evaluadas, encendiendo alertas sobre hábitos comunes de higiene y el uso compartido de productos de maquillaje.

RELACIONADO Servicios en Hospital de Girardot se reactivarán por etapas a partir de este 2 de marzo

Acumulación de bacterias en el maquillaje

El estudio examinó 25 muestras de cosmetiqueras fabricadas con distintos materiales y encontró microorganismos en el 100% de los casos, algunos en niveles bajos y otros con recuentos más elevados que podrían favorecer infecciones.

Según los resultados, varias muestras presentaron bacterias conocidas como mesófilos aerobios, microorganismos comunes en el ambiente. Sin embargo, en otras cosmetiqueras los niveles fueron mayores, lo que abre la posibilidad de presencia de bacterias oportunistas.

Se analizaron 25 muestras de cosmetiqueras y en todas se encontró crecimiento bacteriano, explicó la microbióloga Andrea Cortés.

Aunque estas bacterias no siempre generan enfermedad, el riesgo aparece cuando entran en contacto con productos que tocan directamente la piel, los ojos o la boca.

Riesgos de la contaminación cruzada

El problema no está solo en la cosmetiquera, sino en lo que ocurre dentro de estas ya que se pueden presentar derrames de maquillaje, humedad y materiales porosos crean el ambiente perfecto para la proliferación bacteriana. Brochas, esponjas y encrespadores de pestañas pueden transportar microorganismos hacia el rostro sin que la persona lo note.

Si el maquillaje se acumula en telas o superficies porosas, se genera un ambiente propicio para la proliferación bacteriana y puede producirse contaminación cruzada, advirtió la especialista.

Los expertos alertan que el uso de cosméticos contaminados puede provocar infecciones oculares, irritaciones cutáneas y brotes de acné. Incluso, un labial contaminado podría causar problemas gastrointestinales si pequeñas partículas son ingeridas accidentalmente.

Las personas con defensas bajas, tratamientos médicos o enfermedades previas tendrían mayor riesgo, ya que estos microorganismos pueden comportarse como agentes oportunistas.

Otras alertas al usar maquillaje

Según los expertos, otros de los mayores riesgos son prestar el maquillaje ya que cada persona posee una microbiota propia, es decir, microorganismos únicos en su piel. Al intercambiar productos, esas bacterias pasan de una persona a otra, aumentando la posibilidad de infecciones.

Otras de las alertas es no tener en cuenta las fechas de caducidad de los productos por lo que si un aplicador acumula pigmentos difíciles de limpiar o presenta desgaste, debe cambiarse inmediatamente.

Algunas de las señales que no se deben ignorar son: irritación y ardor en los ojos, secreción ocular, brotes o enrojecimiento de la piel y picazón después de usar maquillaje.