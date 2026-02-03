CANAL RCN
Internacional

Revelaron negocio millonario entre Venezuela e Irán que se extiende por casi 20 años

Acuerdos por 40 mil millones de dólares: el vínculo estratégico entre Venezuela e Irán.

Fotos: AFP

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
11:22 a. m.
La relación bilateral entre Venezuela e Irán volvió al centro del debate regional tras conocerse nuevas cifras y datos sobre los acuerdos económicos, energéticos y técnicos que ambos países han sostenido durante casi 20 años.

La información fue expuesta por el exdiputado venezolano Carlos Paparoni, quien abordó el tema en una entrevista televisiva.

Durante su participación en el programa La Tarde del canal NTN24, Paparoni explicó que Caracas y Teherán firmaron convenios que, en conjunto, alcanzarían los 40 mil millones de dólares, convirtiendo a Irán en uno de los principales socios económicos del Estado venezolano en los últimos años.

Según el exparlamentario y dirigente del partido Primero Justicia, los acuerdos abarcan sectores estratégicos como energía, transporte, industria y cooperación técnica, con un impacto directo en la política exterior y económica del país sudamericano.

Venezuela e Irán: acuerdos económicos y cooperación petrolera

Uno de los puntos centrales expuestos fue la cooperación en materia petrolera. Paparoni señaló que, ante las sanciones internacionales, ambos países desarrollaron mecanismos de intercambio para mantener operativas sus industrias energéticas.

Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás, mencionó Carlos Paparoni.

Esto incluyó la presencia de técnicos iraníes en instalaciones venezolanas y el envío de combustibles a cambio de recursos como oro.

De acuerdo con la información entregada, en 2020 Venezuela habría transferido aproximadamente 500 kilos de oro como parte de los pagos por cargamentos de gasolina enviados desde Irán, en un momento en que el país enfrentaba una grave escasez de combustible.

Asimismo, se mencionó la existencia de buques utilizados para el transporte de crudo venezolano hacia mercados internacionales, algunos de ellos vinculados a esquemas logísticos que permitieron sortear restricciones comerciales.

Paparoni afirmó que al menos 41 embarcaciones habrían participado en estas operaciones.

Cooperación militar y vínculos estratégicos entre Caracas y Teherán

En el ámbito militar, el exdiputado explicó que los acuerdos entre ambos gobiernos también incluyeron proyectos de cooperación tecnológica.

Entre ellos, mencionó la instalación de fábricas de drones en territorio venezolano y trabajos de mantenimiento para aeronaves militares, como los aviones F-16 de la Fuerza Aérea Venezolana.

Otro aspecto abordado fue la concesión de nacionalidades venezolanas a ciudadanos nacidos en países de Medio Oriente.

Según los datos compartidos, más de 10.400 personas originarias de Irán, Líbano y Siria habrían recibido documentos venezolanos en los últimos años, un tema que ha generado atención en instancias internacionales por sus implicaciones migratorias y de seguridad.

Paparoni aclaró que estas cifras corresponden a registros oficiales y forman parte de una relación bilateral que se consolidó durante distintos gobiernos, pero que se profundizó bajo la administración de Nicolás Maduro.

Mientras tanto, la alianza entre Venezuela e Irán continúa siendo observada de cerca por la comunidad internacional, especialmente por su impacto económico, energético y geopolítico en la región.

