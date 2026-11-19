Mientras que en Colombia eran las 4:05 de la mañana de este 19 de noviembre de 2026 y en Antigua y Barbuda las 5:05 de la mañana, se confirmó un fuerte sismo en ese país independiente que está ubicado en donde se unen el Atlántico y el Caribe.

La magnitud sobrepasó los 5.5 y la profundidad fue superficial, de acuerdo con los expertos encargados del monitoreo.

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Así fue el fuerte sismo que se presentó en Antigua y Barbuda hoy 19 de noviembre de 2026

4:05 a.m. de Colombia / 5:05 a.m. de Antigua y Barbuda.

Epicentro: Antigua y Barbuda.

Magnitud: 5.5.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 419 kilómetros de Barbuda Parish, a 454 de St. Paul Parish, a 454 de St John's, a 454 de Beausejour, a 463 de Urlings, a 471 de Le Moule y a 473 de Saint-Francois.

¿Qué han comunicado las autoridades tras este fuerte sismo en Antigua y Barbuda hoy 19 de noviembre de 2026?

Las autoridades de Antigua y Barbuda expresaron un parte de tranquilidad tras el sismo de magnitud 5.5.

Aunque el movimiento telúrico alcanzó a ser percibido por algunas personas, no se generaron daños ni se tuvieron que activar los protocolos de evacuación.

Además, luego de que se revisó el oleaje en las costas, se confirmó que el sismo no reunió las características suficientes para tener que activar una alarma de tsunami en las islas.

Es así como la población de Antigua y Barbuda ha continuado realizando sus actividades cotidianas, aunque son conscientes de que en esa zona se continuará liberando energía y, por ende, se podrían presentar réplicas de una magnitud menor.

De hecho, a las 5:06 de la mañana (hora local), se detectó un movimiento telúrico de magnitud 4.4, pero más cerca de las Islas Vírgenes.