El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, destituyó este miércoles al director paraguayo de la hidroeléctrica binacional Itaipú, Justo Zacarías, en medio de las investigaciones por la crisis bancaria que desencadenó la caída del expresidente Santiago Peña.

La decisión se produce tras las fuertes críticas por depósitos millonarios realizados por la hidroeléctrica en Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central debido a graves problemas de solvencia.

La crisis estalló el pasado 3 de noviembre, cuando las autoridades financieras intervinieron Ueno Bank, dejando sin acceso a sus recursos a millones de clientes. La entidad concentraba además importantes fondos de organismos públicos, entre ellos recursos de Itaipú Binacional.

Antes de abandonar el cargo, Zacarías difundió una carta pública en la que defendió su gestión y aseguró que no incumplió ninguna norma interna. “Me retiro con el deber cumplido”, afirmó el ahora exdirector.

Cuestionamientos por depósitos millonarios

La oposición y sectores disidentes del gobernante Partido Colorado venían exigiendo la salida de Zacarías por haber autorizado depósitos por más de 182 millones de dólares en Ueno Bank. Según información confirmada por Itaipú, una de las colocaciones ascendió a 163,8 millones de dólares y otra, realizada en guaraníes, equivalía a aproximadamente 18,3 millones de dólares.

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Los críticos calificaron la operación como una decisión “irresponsable” que comprometió recursos públicos y exigieron explicaciones sobre los criterios utilizados para transferir esos fondos a una entidad financiera que, según documentos divulgados por la prensa paraguaya, no cumpliría con los requisitos establecidos en los reglamentos internos de Itaipú.

De acuerdo con esos reportes, las normas de la binacional exigen que las entidades depositarias cuenten con al menos cinco años de experiencia en el mercado paraguayo. Ueno comenzó a operar como banco en diciembre de 2023 y estableció su relación con Itaipú en enero de 2025. Zacarías argumentó, sin embargo, que la institución ya funcionaba previamente como financiera.

Cambios en Itaipú y avances de la investigación

La salida de Zacarías ocurre mientras la justicia paraguaya mantiene abierta una investigación relacionada con el escándalo bancario. Aunque el exdirector de Itaipú figura entre las personas bajo indagación, hasta el momento no ha sido acusado formalmente.

Tras anunciar la destitución, Alliana designó al ingeniero Hugo Osvaldo Zárate como nuevo director general paraguayo de Itaipú Binacional. Zárate se desempeñaba hasta ahora como director técnico de la entidad.

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La medida se suma a otros movimientos políticos derivados de la crisis. El mandatario también recibió recientemente la renuncia del fiscal general, Emiliano Rolón, quien enfrentaba cuestionamientos de la oposición por presuntamente obstaculizar las investigaciones sobre el caso.

Itaipú Binacional, compartida por Paraguay y Brasil, es una de las hidroeléctricas más grandes del mundo. Cuenta con una capacidad instalada de 14.000 megavatios y 20 turbinas, cada una con capacidad suficiente para abastecer de energía a cerca de un millón y medio de personas.