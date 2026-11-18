En las últimas horas 12 personas fueron asesinadas en el departamento de Yoro, al norte de una región donde las autoridades mantienen operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Los homicidios ocurrieron en cuatro lugares distintos de una zona montañosa señalada como centro de operaciones del cartel del Diablo, grupo criminal recientemente declarado terrorista por el Gobierno hondureño.

La Policía confirmó la cifra de víctimas y señaló que los ataques se registraron en diferentes puntos del territorio.

El comisionado Lenin Pineda informó que las 12 personas perdieron la vida en cuatro escenas distintas. Entre los fallecidos presuntamente se encuentra una funcionaria de una alcaldía.

El mensaje que dejaron al lado de los cuerpos

En una de las viviendas que habría sido atacada se observaron tres cuerpos ensangrentados y una manta con el mensaje: "de parte del Diablo".

Las autoridades investigan si la masacre estaría relacionada con una retaliación por la captura, el domingo 15 de noviembre, de la madre y una hermana de Esteban Ferrera, señalado como máximo responsable del cartel del Diablo.

La organización tiene presencia en la zona donde ocurrieron los asesinatos. En medio de las operaciones para desarticularla, la Policía hondureña ofreció una recompensa cercana a los 186.000 dólares por información que permita localizar y detener a Ferrera.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, condenó los hechos y aseguró que el crimen no quedará impune. A través de un mensaje publicado en X, expresó su rechazo por la muerte de las 12 personas y calificó lo ocurrido como una masacre.

Operativos contra el crimen organizado bajo cuestionamiento

Los asesinatos se producen mientras el Gobierno de Asfura, en el poder desde enero, desarrolla una ofensiva contra las estructuras criminales y el narcotráfico. La seguridad se convirtió en una de las principales prioridades de su administración, que ha impulsado reformas para endurecer las medidas contra la delincuencia.

Entre los cambios aprobados se encuentran disposiciones que permiten realizar allanamientos sin orden judicial y utilizar tatuajes como elementos para incriminar a sospechosos. También se establecieron condiciones más estrictas en el sistema penitenciario.

Estas medidas siguen el modelo de la política antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ha recibido cuestionamientos por presuntas vulneraciones de derechos humanos.

La ONU advirtió que las normas hondureñas también pueden poner en riesgo derechos fundamentales.