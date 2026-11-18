A la 1:07 de la madrugada de este miércoles 18 de noviembre de 2026, se registró un fuerte movimiento telúrico en Perú.

La magnitud, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, alcanzó los 6.0, mientras que la profundidad superó los 20 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro? ¿Qué han comunicado las autoridades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Perú hoy 18 de noviembre de 2026

1:07 a.m.

Epicentro: océano Pacífico Sur, 88 km al oeste de Minas de Marcona, Perú.

Magnitud: 6.0.

Profundidad: 21.9 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 71 kilómetros de Hacienda Ullujaya, a 85 de San Juan de Marcona, a 88 de Minas de Marcona, a 90 de Córdova, a 92 de Changuillo, a 101 de Santa Dominguita, a 104 de Palpa, a 107 de Tulín, a 109 de Santiago, a 111 de Tingue y a 112 de La Joya.

¿Qué han planteado las autoridades de Perú tras el fuerte sismo de hoy 18 de noviembre de 2026?

El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú informó que, aunque la 'vibración' se sintió en varias zonas, no se han reportado daños materiales, heridos ni víctimas.

"El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) coordinó con las autoridades competentes, quienes informaron que el movimiento sísmico fue percibido leve en los distritos de Alto Larán, Chincha Baja, Grocio Prado, San Juan de Yanac, Sunampe, Nasca, El Ingenio, Vista Alegre, Llipata, Santa Cruz, Pisco, Humay, Paracas y San Clemente", se detalló.

"Asimismo, se percibió moderado en las jurisdicciones de Ica, La Tinguiña, Los Aquijes, Ocucaje, Pachacútec, Parcona, Pueblo Nuevo, Salas, San José de los Molinos, San Juan Bautista, Santiago, Subtanjalla, Tate, Yauca del Rosario, Chincha Alta, Chavín, El Carmen, Pueblo Nuevo, San Pedro de Huacarpana, Tambo de Mora, Changuillo, Marcona, Palpa, Río Grande, Tibillo, Huancano, Independencia, San Andrés y Túpac Amaru Inca. Por su parte, unidades pertenecientes a instituciones de primera respuesta, junto a las autoridades locales, continúan el monitoreo en las zonas vulnerables, sin reportar daños hasta el momento", se añadió.

De igual manera, esta entidad también monitoreó el comportamiento de las olas y descartó la posibilidad de que se genere un tsunami en las costas.

En medio de esa coyuntura, se les recomendó a las personas conservar la calma y continuar informándose a través de los canales oficiales.