El entorno de la música electrónica está de luto en Colombia debido a que falleció una DJ y productora.

Se trata de Camila Palacios, que era conocida artísticamente como 'SOLKICK' y no solo realizó grabaciones en Bogotá y Cartagena y Medellín, sino que también tuvo vínculos con Ibiza, Italia, Emiratos Árabes Unidos, República Dominicana, Panamá y México.

En SoundCloud, la plataforma de streaming que se enfoca en contenidos de audio, su sesión más escuchada se titula 'MUNGU-Cartagena Live Session VOL 001' y tiene una duración de 49 minutos.

El deceso de la DJ y productora Camila Palacios fue confirmado por el DJ JuanBass.

Este fue el sentido mensaje con el que se confirmó la muerte de Camila Palacios, la DJ y productora de Colombia

Mediante un comunicado oficial, el DJ JuanBass pidió respeto y privacidad para afrontar el luto.

"En estos momentos quiero pedir de corazón respeto y consideración. Les pedimos que eviten preguntar cómo o por qué sucedieron las cosas. Hay situaciones que duelen profundamente y que no necesariamente estamos preparados para explicar o compartir", expresó.

"Hoy lo más importante es respetar el dolor, guardar silencio cuando sea necesario y permitir que quienes estamos viviendo esta pérdida podamos atravesar nuestro duelo en paz. Agradecemos de corazón las muestras de cariño, los mensajes y la solidaridad", añadió.

Además, en la última publicación que Camila Palacios subió a su cuenta de Instagram, JuanBass le expresó su amor.

"Mi princesa hermosa, vuela alto. Por siempre la mejor en todo. Descansa en paz, quedas en los corazones de miles", escribió.

¿Cuál fue la última publicación de Instagram de Camila Palacios, la DJ y productora de Colombia?

El 3 de noviembre de 2026, Camila Palacios publicó una foto posando en una silla transparente, mirando frente a la cámara y resaltando su nombre artístico.

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Ese post estuvo acompañado de una sesión del DJ Seth Troxler y la descripción fue una nota musical.