EE. UU. casi aborda buque chino en Medio Oriente por informe erróneo de IA

El ejército de Estados Unidos estuvo a punto de abordar un buque chino en Oriente Medio a comienzos de este año, tras un informe de inteligencia erróneo elaborado con ayuda de inteligencia artificial (IA), reveló CNN el viernes.

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Según el medio, los servicios de inteligencia estadounidenses habían señalado que la embarcación transportaba componentes vinculados a armas nucleares, lo que llevó a las fuerzas a preparar su interceptación. La operación se canceló al descubrirse que un asistente conversacional de IA utilizado por un analista había identificado de manera equivocada el material.

Una de las fuentes citadas por CNN aseguró que el reporte era “completamente falso”, pero “estuvo a punto de desencadenar una guerra”. El ejército estadounidense no respondió de inmediato a las consultas de la AFP sobre el caso.

Riesgos crecientes de la inteligencia artificial

El episodio se conoce en un momento en que se multiplican las advertencias sobre los riesgos vinculados a la IA. Pese a ello, el presidente Donald Trump y varios republicanos han reiterado su rechazo a regular el sector, argumentando que cualquier control podría dar ventaja a China en la carrera tecnológica.

La cadena no precisó qué transportaba el buque ni cuál era su destino, pero el incidente pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de inteligencia cuando dependen de herramientas automatizadas.

Piezas de F-35 desaparecidas en Hong Kong

En paralelo, Politico informó el viernes que piezas de aviones F-35 fueron desviadas a Hong Kong y ahora están desaparecidas, lo que ha generado temores de que Pekín haya obtenido tecnología militar estadounidense sensible.

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Las piezas viajaban desde Australia hacia Estados Unidos para ser reparadas cuando se produjo la desviación. Lockheed Martin, empresa encargada de la cadena de suministro del F-35, señaló que no podía referirse a envíos específicos por “motivos de seguridad”.