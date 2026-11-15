Fuerte sismo se presentó en Indonesia hoy 15 de noviembre de 2026: atento a su magnitud

Cuando en Colombia eran las 10:41 de la mañana, pero en Indonesia las 3:41 de la tarde, se registró un nuevo movimiento telúrico en ese país.

La magnitud, de acuerdo con los expertos, estuvo por encima de los 5.0, mientras que la profundidad superó los 400 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles fueron los lugares más cercanos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que hubo en Indonesia hoy 15 de noviembre de 2026

3:41 p.m. de Indonesia / 10:41 a.m. de Colombia.

Epicentro: 169 kilómetros al noroeste de la ciudad de Gorontalo, en la península de Minahasa (Célebes).

Magnitud: 5.1.

Profundidad: 487 kilómetros.

Lugares más cercanos: a 166 kilómetros de Toli-Toli, a 170 de Gorontalo, a 267 de Kotamobagu, a 294 de Modisi, a 301 de Modisi, a 303 de Manado y a 309 de Luwuk.

¿Qué han determinado las autoridades tras este fuerte sismo en Indonesia?

De acuerdo con las autoridades de Indonesia, se alcanzó a sentir una 'vibración' leve en las viviendas ubicadas en Paleleh y Sumalata, pero no se presentaron daños estructurales.

En consecuencia, se entregó un parte de tranquilidad sin el reporte de heridos o víctimas.

Asimismo, la Agencia Meteorológica, Climatológica y Geofísica de Indonesia dejó claro que no existe ningún riesgo de que el oleaje cambie drásticamente en las costas y se desate un tsunami.

Entre tanto, los expertos de la entidad también hicieron énfasis en que el sismo surgió por la deformación de unas rocas en el mar de Célebes.

¿Cuál fue el primer temblor que se presentó en Colombia hoy 15 de noviembre de 2026?

A la 1:54 de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano reportó el siguiente movimiento telúrico en Tolima:

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).