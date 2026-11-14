Colisión en el Aeropuerto Internacional de Miami entre dos aviones: esto se sabe

Dos aeronaves comerciales se vieron involucradas en un incidente en tierra durante la noche de este sábado 14 de noviembre de 2026 en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

De acuerdo con los reportes preliminares divulgados por plataformas de monitoreo aéreo y medios internacionales que citan comunicaciones del control de tráfico aéreo, se trataría de un avión de carga Boeing 767 operado por la compañía estadounidense UPS Airlines y un avión de pasajeros Boeing 737 perteneciente a la aerolínea panameña Copa Airlines.

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¿Qué fue lo que pasó?

Según la información inicial trascendida, el contacto o colisión entre ambas aeronaves ocurrió mientras realizaban maniobras de rodaje (taxiing) sobre la superficie de la terminal aérea de Florida. Este tipo de desplazamientos terrestres comprende el traslado de los aviones entre las puertas de embarque, las plataformas de carga y las pistas asignadas para el despegue o tras el aterrizaje.

Hasta el momento, las autoridades aeronáuticas estadounidenses —incluyendo a la Administración Federal de Aviación (FAA) y a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB)— no han emitido un comunicado oficial que confirme la magnitud de los daños materiales sufridos por los fuselajes o las alas de los aparatos, ni tampoco si se registraron personas lesionadas entre los pasajeros o las tripulaciones a bordo.

De igual forma, ni las directivas del Aeropuerto Internacional de Miami ni los portavoces de Copa Airlines o UPS Airlines han divulgado partes informativos detallando los números de vuelo específicos, las rutas afectadas o el protocolo de evacuación y asistencia activado tras el suceso.

El Aeropuerto Internacional de Miami constituye uno de los principales centros de conexión aérea entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe, con un flujo constante tanto de vuelos comerciales de pasajeros como de operaciones de carga internacional, donde compañías como UPS y Copa Airlines mantienen una presencia operativa diaria de alta frecuencia.

La noticia permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas las autoridades aeroportuarias de Miami-Dade y las aerolíneas involucradas entreguen un balance oficial sobre lo ocurrido, así como posibles actualizaciones respecto a demoras, cancelaciones o desvíos en las operaciones nocturnas de la terminal aérea.