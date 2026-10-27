Fuerte sismo en Indonesia hoy 27 de octubre de 2026: esto se reportó

Cuando en Colombia eran las 9:44 de la mañana de este 27 de octubre de 2026, pero en Indonesia las 9:44 de la noche, se presentó un fuerte movimiento telúrico en ese país.

La magnitud sobrepasó los 5.0 y el epicentro, de acuerdo con las entidades oficiales, se localizó en el Mar Java.

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Así fue el fuerte sismo que se presentó en Indonesia hoy 27 de octubre de 2026

9:44 p.m. de Indonesia / 9:44 a.m. de Colombia.

Epicentro: Mar Java, 258 km al sur de Pekalongan, Indonesia.

Magnitud: 5.4.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Municipios cercanos: a 177 kilómetros de Grogol, a 178 de Mertoyudan, a 180 de Kartasura y a 182 de Surakarta.

¿Qué han determinado las autoridades de Indonesia tras el fuerte sismo de hoy 27 de octubre de 2026?

Las autoridades locales indicaron que, a pesar de que el sismo se alcanzó a sentir de manera considerable en los pisos altos, el impacto en la tierra tuvo una intensidad débil y, por lo tanto, no hubo daños estructurales, heridos ni víctimas.

Además, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia aclaró que, aunque el epicentro se originó en el mar, no reunió las características suficientes para formar olas peligrosas y activar una alerta de tsunami.

No obstante, se notificó que esa área del Mar Java continuará liberando energía y que lo más normal es que con el paso de las horas se presenten réplicas de menor magnitud.

Este es el último temblor que se ha reportado en Colombia hoy 27 de octubre de 2026

Sobre la 1:38 de la tarde de este martes, el Servicio Geológico Colombiano detectó el siguiente movimiento telúrico:

1:38 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).