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Viviendas colapsaron y otras se quedaron sin muros por movimiento en masa registrado en Bello

En medio de la emergencia registrada la noche del lunes, 26 de octubre, dos personas resultaron lesionadas.

Foto: Alcaldía de Bello
Foto: Alcaldía de Bello

Jorge Leonardo Alzate

octubre 27 de 2026
03:16 p. m.
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Las lluvias mantienen bajo alerta a los habitantes y organismos de rescate del municipio de Bello, a poco más de veinte minutos de Medellín, capital del departamento de Antioquia.

En la noche del lunes, 26 de octubre, se registró una emergencia por desprendimiento de tierra en la comuna seis, barrio Villas del Sol, en el sector de La Sonora. De acuerdo con la secretaria municipal de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres, Diana Catalina Ochoa:

“Entre las 8:30 de la noche y las 9:00 se presentó, por causa de las fuertes precipitaciones, un movimiento en masa, que dejó como resultado ocho viviendas afectadas y dos lesionados”.

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¿Qué se sabe de la emergencia registrada en el barrio Villas del Sol de Bello por las fuertes lluvias?

Desde la noche del lunes, los organismos de socorro se encuentran en la zona afectada por el desprendimiento de tierra en Bello.

De acuerdo con el último reporte de las autoridades, ocho viviendas resultaron afectadas, dos de ellas colapsaron y otras registraron daños, como el derrumbe de sus muros.

Tras una evaluación técnica, la Secretaría de Gestión del Riesgo “recomendó la evacuación definitiva a” las seis familias que reportaron afectaciones en viviendas que no llegaron a colapsar, debido a que “están expuestos, siendo colindantes al movimiento en masa y” se encuentran “en retiro de quebrada”.

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¿Qué ocurrió con las dos personas que resultaron heridas durante el movimiento en masa?

Sobre las dos personas lesionadas durante el movimiento en masa, la Secretaría de Gestión del Riesgo indicó que se trata de “dos adultos mayores que habitaban uno de los hogares afectados”. Uno de ellos fue “atendido de manera ambulatoria en el sitio y el otro, trasladado a un centro asistencial y dado de alta en la mañana de este martes (27 de octubre)”.

Mientras, “la Secretaría de gestión del riesgo, con su equipo técnico y social se encuentra en el sitio, brindando una serie de recomendaciones y realizando la entrega de ayudas a las personas afectadas”, indicó Ochoa, en una visita al sector de La Sonora.

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