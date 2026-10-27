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EN VIDEO: así se vivió el fuerte sismo de hoy 27 de octubre de 2026 en Panamá

El evento sísmico se registró en la mañana de este martes y tuvo una profundidad de 8 kilómetros.

Foto: captura de pantalla del video.

Nicolás Forero

octubre 27 de 2026
03:20 p. m.
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Este 27 de octubre de 2026, a las 10:26 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano confirmó un nuevo movimiento telúrico considerable en Panamá.

En el reporte preliminar, la magnitud notificada fue de 5.7, pero, después de unos minutos, las entidades oficiales recalcularon y detallaron que, finalmente, fue de 5.0.

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Mientras tanto, la profundidad fue superficial y, a través de las redes sociales, algunos ciudadanos publicaron videos en los que mostraron cómo se vivió este nuevo temblor.

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Una primera grabación permitió percatarse de que, apenas se sintió el movimiento telúrico, se activaron los respectivos protocolos de evacuación y se desalojó la Asamblea Nacional de Panamá.

Sin embargo, luego de los primeros monitoreos, las autoridades locales han comunicado que no se han reportado daños materiales, heridos ni pérdidas humanas.

Así fue el temblor que se registró en Panamá hoy 27 de octubre de 2026

  • 10:26 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico Norte, 79 km al suroeste de Santiago, Veraguas, Panamá.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: superficial (8 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 44 kilómetros de Tribique, a 50 de Las Palmas, a 56 de Río de Jesús, a 60 de Tolé y a 66 de Montijo.

El director del Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá se pronunció tras el temblor: ¿qué dijo?

"Este evento sigue siendo una réplica y, en estos momentos, estamos superando los 1.142 eventos", detalló Néstor Luque.

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"La tendencia es que las magnitudes vayan disminuyendo, pero de repente hay unos picos de un evento como este. Sin embargo, en conjunto, la mayoría se sigue ubicando con magnitudes entre los 4.0 y 3.0. Hay que tener en cuenta que esto no es lineal y, por lo tanto, unos días puede haber más y otros menos réplicas", agregó.

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