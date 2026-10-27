Invima prohibió producto para eliminar cucarachas: alertan por riesgos para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de un producto comercializado como plaguicida de cucarachas que no cuenta con registro sanitario para su venta en Colombia.

Según la entidad, el producto fue identificado mediante denuncias ciudadanas y actividades de vigilancia sanitaria. Su comercialización se ha detectado en redes sociales como Instagram y TikTok, así como en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre.

El Invima precisó que esta marca de "gel matacucarachas" no cuenta con el registro sanitario requerido para los plaguicidas de uso doméstico o de uso en salud pública. Por esta razón, la autoridad lo clasifica como un producto fraudulento y advierte que su venta en el territorio nacional es ilegal.

FOTO: Invima

¿Por qué el Invima alerta sobre el producto Aluvion Ultra?

La principal preocupación de la autoridad sanitaria es que no existen garantías verificadas sobre la calidad, seguridad y eficacia de este producto. La ausencia del registro sanitario impide contar con las garantías regulatorias exigidas sobre aspectos como su composición, procedencia, fabricación y almacenamiento.

Además, el Invima señaló que se desconoce la trazabilidad de la cadena de comercialización, así como las condiciones en las que se transporta y conserva. Estas circunstancias representan un riesgo para las personas que lo utilizan, debido a que no se dispone de información suficiente que permita garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios aplicables.

La alerta No. 360-2026 identifica el producto sin un número de registro sanitario y sin información reportada sobre el titular de dicho registro. El documento fue emitido por la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica del Invima, dependencia encargada de este tipo de asuntos regulatorios.

¿Qué deben hacer las personas que compraron o utilizan Aluvion Ultra?

El Invima recomienda a los consumidores suspender inmediatamente el uso de este producto y abstenerse de comprarlo. También solicita denunciar ante la entidad los establecimientos, sitios web o personas que lo distribuyan o comercialicen.

Para comprobar si un producto cuenta con la autorización sanitaria correspondiente, los ciudadanos pueden consultar la herramienta oficial de registros sanitarios del Invima. La entidad advierte que la venta a través de internet o redes sociales no garantiza que un producto cumpla con los requisitos legales.

Las medidas también están dirigidas a los titulares, importadores, distribuidores y establecimientos comerciales, que deben abstenerse de distribuir o vender el producto señalado. De acuerdo con la alerta, quienes incumplan esta instrucción pueden quedar sujetos a medidas sanitarias de seguridad y a los procedimientos sancionatorios correspondientes.

Por su parte, las entidades territoriales de salud deben realizar inspecciones, actividades de vigilancia y control en los establecimientos donde pueda utilizarse o comercializarse Aluvion Ultra, además de informar al Invima si encuentran el producto.