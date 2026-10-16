CANAL RCN
Internacional

Fuerte sismo se reportó en Panamá, cerca de Colombia: ¿de cuánto fue la magnitud?

¿Cuáles fueron las zonas de Colombia más aledañas al epicentro? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

octubre 16 de 2026
03:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A las 8:18 de la mañana de este 16 de octubre de 2026, se reportó un nuevo temblor en Panamá.

El epicentro fue en Tonosí, Los Santos, y la magnitud sobrepasó los 4.0. ¿De cuánto fue la profundidad confirmada? Descubra el reporte aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor que se presentó en Panamá hoy 16 de octubre de 2026

  • 8:18 a.m.

Epicentro: Tonosí, Panamá.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial (2 kilómetros).

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Tonosí, a 10 de isla de Cañas, a 15 de Jobero, a 16 de Nuario, a 19 de Cambutal, a 294 de Juradó (Chocó), a 354 de Bahía Solano (Chocó) y a 363 de Capurganá (Chocó).

En Colombia también se han presentado temblores considerables hoy 16 de octubre de 2026

A las 8:02 de la mañana de este viernes, el Servicio Geológico Colombiano alertó un evento sísmico que superó los 4.0 de magnitud.

Además, sobre las 9:14 de la mañana, hubo otro movimiento telúrico que estuvo muy cerca de alcanzar esa magnitud.

Los detalles son los siguientes:

  • 8:02 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Juradó (Chocó), a 66 de Carmen del Darién (Chocó) y a 72 de Bahía Solano (Chocó).

Intensidad instrumental: 5 (moderada).

  • 9:14 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 41 kilómetros de Juradó (Chocó), a 65 de Carmen del Darién (Chocó) y a 72 de Vigía del Fuerte (Antioquia).

¿Qué recomendaciones tener en cuenta durante un temblor en Colombia?

Los expertos de entidades como el Servicio Geológico Colombiano han indicado que, apenas se detecte el movimiento telúrico, es importante agacharse debajo de una mesa resistente y cubrirse la cabeza y el cuello.

Asimismo, es fundamental evitar las siguientes acciones:

  • Correr.
  • Utilizar ascensores.
  • Estar cerca de marcos y estructuras pesadas.
  • Ubicarse cerca de vidrios o ventanas.
  • Evacuar hacia zonas rodeadas de árboles, muros y cables de electricidad.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Nuevo fuerte sismo 'sacudió' a una zona del mundo: esto se reportó

Japón

Agencia Meteorológica en Japón emitió falsa alerta de masivo terremoto de 9,9

Estados Unidos

Aplazan audiencia de alias Araña en Estados Unidos: fue reprogramada para diciembre

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Comercios pueden rechazar efectivo en Colombia? Lo que dice la ley

Estas son las opciones o denuncias que puede realizar ante la SIC si no le aceptan su dinero en efectivo.

Lluvias En Colombia

Esta es la predicción del clima para este fin de semana: ¿qué se espera para Bogotá?

El pronóstico contempla precipitaciones de distinta intensidad en varias zonas del país, con posibilidad de tormentas eléctricas.

Estadio El Campín

¿Cómo está la cancha de El Campín para el partido Millonarios – Jaguares? Sencia responde

Artistas

Fonseca confirmó nueva sede para su concierto en Bogotá

Cuidado personal

Este es el hábito cotidiano que le ayuda a prevenir una de cada tres enfermedades gastrointestinales