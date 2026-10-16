Fuerte sismo se reportó en Panamá, cerca de Colombia: ¿de cuánto fue la magnitud?

A las 8:18 de la mañana de este 16 de octubre de 2026, se reportó un nuevo temblor en Panamá.

El epicentro fue en Tonosí, Los Santos, y la magnitud sobrepasó los 4.0. ¿De cuánto fue la profundidad confirmada? Descubra el reporte aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor que se presentó en Panamá hoy 16 de octubre de 2026

8:18 a.m.

Epicentro: Tonosí, Panamá.

Magnitud: 4.2.

Profundidad: superficial (2 kilómetros).

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Tonosí, a 10 de isla de Cañas, a 15 de Jobero, a 16 de Nuario, a 19 de Cambutal, a 294 de Juradó (Chocó), a 354 de Bahía Solano (Chocó) y a 363 de Capurganá (Chocó).

En Colombia también se han presentado temblores considerables hoy 16 de octubre de 2026

A las 8:02 de la mañana de este viernes, el Servicio Geológico Colombiano alertó un evento sísmico que superó los 4.0 de magnitud.

Además, sobre las 9:14 de la mañana, hubo otro movimiento telúrico que estuvo muy cerca de alcanzar esa magnitud.

Los detalles son los siguientes:

8:02 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Juradó (Chocó), a 66 de Carmen del Darién (Chocó) y a 72 de Bahía Solano (Chocó).

Intensidad instrumental: 5 (moderada).

9:14 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 41 kilómetros de Juradó (Chocó), a 65 de Carmen del Darién (Chocó) y a 72 de Vigía del Fuerte (Antioquia).

¿Qué recomendaciones tener en cuenta durante un temblor en Colombia?

Los expertos de entidades como el Servicio Geológico Colombiano han indicado que, apenas se detecte el movimiento telúrico, es importante agacharse debajo de una mesa resistente y cubrirse la cabeza y el cuello.

Asimismo, es fundamental evitar las siguientes acciones: