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Nuevo fuerte sismo 'sacudió' a una zona del mundo: esto se reportó

Las autoridades locales ya realizaron el monitoreo correspondientes y se pronunciaron. Descubra aquí los detalles.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 16 de 2026
02:45 p. m.
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Cuando en Colombia eran las 10:54 de la noche del jueves 15 de octubre de 2026, pero en la isla Rodrigues, situada en el océano Índico, eran las 7:54 de la mañana del viernes 16 de octubre, se presentó un fuerte movimiento telúrico en esa zona.

La magnitud sobrepasó los 5.0 y, de acuerdo con el monitoreo, este evento sísmico fue poco profundo. ¿Qué han manifestado las autoridades? ¿Cuáles fueron las zonas más cercanas al epicentro? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se presentó hoy 16 de octubre de 2026 en la isla Rodrigues, en el océano Índico

  • 7:54 a.m. del 16 de octubre en la isla Rodrigues / 10:54 p.m. del 15 de octubre en Colombia.

Epicentro: océano Índico, 283 kilómetros al oeste de Rodrigues, Mauricio.

Magnitud: 5.5.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Municipios cercanos: A 282 kilómetros de Baie aux Huitres, a 313 de Bel Air Riviere Seche, a 316 de Centre de Flacq y a 318 de Riviere du Rempart.

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¿Qué han manifestado las autoridades de la isla Rodrigues tras el fuerte sismo de hoy 16 de octubre de 2026?

Teniendo en cuenta que el epicentro fue en mar abierto, a más de 200 kilómetros de las costas, las autoridades de Mauricio y la
isla Rodrigues han indicado que no se presentaron daños estructurales y que, por ende, tampoco hubo heridos ni víctimas.

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Además, han determinado que no existen las posibilidades de que se generen olas destructivas y, en consecuencia, han
descartado que se tenga que emitir una alerta de tsunami.

Por otra parte, aunque hasta el momento no se han presentado réplicas después del movimiento telúrico de magnitud 5.5, las
autoridades han dejado claro que podría ocurrir uno que otro movimiento telúrico de menor impacto a raíz de que
se seguirá liberando energía.

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