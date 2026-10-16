Agencia Meteorológica en Japón emitió falsa alerta de masivo terremoto de 9,9

Un insólito hecho fue registrado por decenas de ciudadanos en Japón, quienes vivieron momentos de pánico tras recibir una presunta alerta de un masivo terremoto que indicaba una magnitud superior a 9.

El hecho quedó registrado por varios internautas, quienes compartieron las imágenes desde diferentes puntos del país en donde las personas se resguardaron rápidamente para el aparente movimiento que se avecinaba.

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¿Qué pasó con la masiva alerta de terremoto en Japón?

Este viernes 16 de octubre se vivió uno de los mayores momentos de pánico en el país nipón tras la alerta de un masivo terremoto, de magnitud 9,9, por parte de una agencia meteorológica que indicó la prefectura de Hokkaido como la principal zona afectada.

Por supuesto, las redes sociales ya se han llenado de clips en donde quedó registrado el momento exacto en el que decenas de personas tuvieron que evacuar ante la contundente alerta sísmica.

Videos, que ya circulan en X y TikTok, dejan ver el instante en el que el parque temático de Disney, en Tokio, tuvo que activar su sistema de alerta ante la emergencia reportada erróneamente por parte de la Agencia Meteorológica. En las imágenes se observa cuando decenas de personas detuvieron su recorrido para posarse sobre el suelo y esperar al movimiento que finalmente nunca llegó.

“Tras verificar las condiciones del parque, después del anuncio del terremoto, descubrimos que no había anomalías. Reanudaremos las operaciones paulatinamente a medida que las atracciones e instalaciones estén listas”, se escuchó en el parque de diversiones.

Creadora de contenido documentó su experiencia

Por supuesto, el pánico invadió a cientos de personas que quedaron atónitos ante el anuncio del que habría sido el sismo más fuerte registrado hasta ahora en el país. Este fue el caso de la creadora de contenido identificada como “La nieta de Lili”, quien aseguró vivir uno de los momentos más aterradores durante sus estancia en el país.

“Acabamos de tener en Japón una alerta de terremoto de 9.9. Al final no ha pasado nada, pero hubiera sido el mayor terremoto registrado. Yo fui esta mañana a trabajar sin saber que hubiera sido el último día mío en la tierra”, aseguró.

Actualmente, las autoridades se encuentran investigando las causas reales que llevaron a generar la alerta por lo que se presume que se trataría de una aparente falla de cálculo en el sistema.