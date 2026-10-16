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Esta es la predicción del clima para este fin de semana: ¿qué se espera para Bogotá?

El pronóstico contempla precipitaciones de distinta intensidad en varias zonas del país, con posibilidad de tormentas eléctricas.

Lluvias y tormentas en el país
Foto: Diseñado por Magnific

Valentina Bernal

octubre 16 de 2026
02:59 p. m.
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Las lluvias continuarán siendo protagonistas en buena parte del país durante este fin de semana del 16 al 18 de octubre, de acuerdo con el pronóstico meteorológico suministrado.

Las precipitaciones se concentrarían principalmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, así como en sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

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El reporte advierte que algunas zonas podrían registrar aguaceros fuertes acompañados de tormentas eléctricas, mientras que en otros departamentos se esperan lluvias moderadas o ligeras.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad este viernes 16 de octubre?

Para este viernes se pronostican lluvias fuertes, con posibilidad de tormentas eléctricas, en sectores de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y el sur y oriente de Córdoba.

También se esperan precipitaciones intensas en la región del Catatumbo, Santander, Antioquia, el norte de Boyacá, el Eje Cafetero, el occidente de Cundinamarca, el norte del Tolima, Chocó, Valle del Cauca, el occidente de Cauca y Nariño.

En otras zonas, como Meta, el piedemonte de Putumayo, Guainía y Amazonas, también podrían presentarse aguaceros fuertes.

Por su parte, se prevén lluvias moderadas en sectores del sur de La Guajira, Atlántico, Boyacá, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Caquetá, Vaupés y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las precipitaciones serían más ligeras en algunas áreas del sur del Tolima, Huila y el oriente de Cundinamarca.

Sábado 17 de octubre: ¿qué departamentos tendrán lluvias y tormentas eléctricas?

Para el sábado se mantiene la probabilidad de precipitaciones fuertes en diferentes puntos del país. Entre las zonas con mayor posibilidad de aguaceros se encuentran el sur de La Guajira, el norte de Magdalena, Cesar, Norte de Santander y el oriente de Boyacá.

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El pronóstico también incluye a Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, el occidente de Cundinamarca, Arauca, Casanare y Meta.

En la región Pacífica, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño podrían registrar lluvias fuertes, mientras que en el sur y oriente del país se prevén condiciones similares en Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

Las precipitaciones serían moderadas en sectores de Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba, Santander, el occidente de Boyacá, Vichada, el sur del Huila, Guainía, Putumayo y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En algunas zonas del Huila, el sur de Boyacá y Tolima, el oriente de Cundinamarca y el occidente de Amazonas se esperan lluvias de menor intensidad.

Bogotá: ¿el domingo será el día más lluvioso?

La capital tendrá un fin de semana con abundante nubosidad y precipitaciones en diferentes sectores. Según el pronóstico suministrado, las lluvias podrían presentarse en distintos momentos, con mayor probabilidad durante las tardes.

El domingo 18 de octubre se perfila como la jornada con las precipitaciones de mayor magnitud en Bogotá. La temperatura máxima podría alcanzar los 22 °C.

Estas condiciones pueden influir en los desplazamientos y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir y estar atentos a las indicaciones de las autoridades.

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Asimismo, para el último día del fin de semana se prevén lluvias fuertes, con posibilidad de tormentas eléctricas, en sectores del oriente de Magdalena, el sur de Bolívar y Córdoba, Norte de Santander, Santander y Antioquia.

También figuran entre las zonas con precipitaciones intensas Caldas, Risaralda, el norte del Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las lluvias serían moderadas en áreas de La Guajira, Cesar, Atlántico, el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, el norte de Boyacá y Tolima, Quindío, el occidente de Cundinamarca, Arauca y Amazonas.

En contraste, se pronostican precipitaciones ligeras en sectores del oriente de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Putumayo.

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