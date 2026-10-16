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Aplazan audiencia de alias Araña en Estados Unidos: fue reprogramada para diciembre

Ambas partes solicitaron la reprogramación de la audiencia al argumentar que se trata de un caso complejo.

Extraditan a alias Araña.
Extraditan a alias Araña.

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
11:45 a. m.
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La audiencia judicial de Geovany Andrés Rojas, conocido con el alias de Araña, fue aplazada por decisión de una corte federal del Distrito Sur de California, luego de una petición conjunta presentada por la Fiscalía de Estados Unidos y la defensa del procesado.

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La diligencia, que inicialmente estaba prevista para el 16 de octubre de 2026, se realizará ahora el próximo 7 de diciembre a las 10:00 de la mañana.

Fiscalía y defensa solicitaron más tiempo

De acuerdo con la orden emitida por la jueza federal Marilyn L. Huff, ambas partes solicitaron la reprogramación de la audiencia al argumentar que se trata de un caso complejo y que requieren más tiempo para examinar las pruebas y preparar adecuadamente sus argumentos ante el tribunal. La solicitud fue aceptada por la autoridad judicial.

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Audiencia de alias Araña quedó para el 7 de diciembre

En la decisión, la corte estableció que la audiencia de fijación del juicio y discusión de mociones se llevará a cabo el 7 de diciembre de 2026 a las 10:00 a. m. Asimismo, se ordenó excluir del conteo de los términos procesales el periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 7 de diciembre, conforme a lo previsto en la legislación estadounidense sobre juicios rápidos.

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La determinación quedó consignada en una orden firmada el 15 de octubre de 2026 por la jueza federal Marilyn L. Huff, en la que se formaliza el aplazamiento solicitado de manera conjunta por las partes.

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