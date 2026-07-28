Videos| impactantes imágenes de cómo se vivió el terremoto de 7.1 en Japón

Este 28 de julio de 2026, a las 4:27 de la tarde de Japón (2:27 de la madrugada en Colombia), se registró un fuerte terremoto que se sintió en la zona de Kumamoto.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos 50 personas tuvieron que ser hospitalizadas de emergencia, mientras que 12 edificios colapsaron.

Además, varias viviendas se quedaron sin luz tras el movimiento telúrico y, según declaraciones de Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, también se han reportado daños en algunas carreteras.

Mientras que se presentó el fuerte temblor de 7.1 en la zona de Kumamoto, varios ciudadanos grabaron los momentos de angustia que se vivieron y los publicaron en sus redes sociales.

En videos: así se vivió el fuerte terremoto de 7.1 en Kumamoto, Japón

En las grabaciones conocidas a través de las redes sociales ha quedado evidenciado que algunos edificios alcanzaron a bambolearse y que, adicionalmente, al interior de ellos se cayeron varios objetos.

Asimismo, los videos también han registrado que hubo carreteras que sufrieron fragmentaciones, que las personas vivieron momentos de pánico en el aeropuerto y que, incluso, los postes de luz también alcanzaron a moverse de lado a lado.

¿Qué otra información se ha conocido acerca del fuerte terremoto de 7.1 en Kumamoto, Japón?

Las autoridades oficiales precisaron que el movimiento telúrico se originó exactamente en la isla de Kyushu.

Por otra parte, en AFP se ha precisado que varios ciudadanos sostuvieron que no pudieron mantenerse de pie durante el terremoto y que se sintió realmente largo.

En medio de esa coyuntura, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami, pero la retiró al poco tiempo.

La ciudad de Kumamoto cuenta con aproximadamente 733.000 habitantes, mientras que toda la prefectura, de acuerdo con los datos oficiales, supera el millón setecientos de personas (1.700.000).