Detienen a viuda de alcalde asesinado en Morelos

Autoridades mexicanas informaron este lunes la captura de Marisol “N”, identificada por la prensa como viuda de Valentín Lavín, alcalde de Temoac, Morelos, asesinado a balazos la semana pasada dentro del palacio municipal.

La Fiscalía estatal señaló que la detención se realizó en el marco de una estrategia contra la extorsión, aunque no precisó detalles sobre su presunta responsabilidad en el homicidio.

Lavín, de unos 40 años, fue atacado el jueves pasado en una zona marcada por la presencia de distintos cárteles del narcotráfico.

También capturan al jefe de policía local

En el mismo operativo fue detenido Geovany Emmanuel “N”, quien dirigía la policía municipal de Temoac. La Fiscalía de Morelos indicó que ambos fueron arrestados como parte de acciones contra la extorsión, sin especificar si están vinculados directamente al asesinato del alcalde.

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El crimen de Lavín se suma a una larga lista de ataques contra autoridades locales en México, donde desde 2006 han sido asesinados cerca de un centenar de alcaldes en medio de la violencia ligada al narcotráfico.

Antecedentes de violencia contra alcaldes

El caso revive la preocupación por la seguridad de los mandatarios municipales en el país. En noviembre pasado, el alcalde de un municipio en Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos durante la celebración del Día de Muertos, en una región marcada por la disputa de grupos criminales vinculados a la producción de aguacate.