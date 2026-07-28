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Deudas que impiden salir del país: ¿Cuáles son y cómo revisar si tiene prohibición?

Estos son los casos específicos en los que las autoridades migratorias ejecutan medidas cautelares de retención.

Foto: Creada con Gemini IA

Noticias RCN

julio 28 de 2026
06:50 a. m.
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La posibilidad de que una obligación financiera impida la salida del territorio nacional es una de las dudas más recurrentes entre los ciudadanos que planean viajes al extranjero.

Aunque existe la creencia generalizada de que cualquier reporte negativo ante las centrales de riesgo o una mora con entidades bancarias restringe la movilidad internacional, la legislación colombiana establece límites muy precisos sobre los casos en los que la autoridad migratoria puede denegar el paso a un viajero.

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En consecuencia, las entidades bancarias o comerciales no tienen la facultad de ordenar, por sí mismas, la retención de un ciudadano en los puestos de control migratorio.

Para que Migración Colombia efectúe una restricción de salida, es indispensable la existencia de una orden de arraigo o medida cautelar emitida expresamente por una autoridad judicial competente.

Estas son las deudas que le impiden salir del país

Las restricciones de salida por deudas no se aplican a créditos de consumo, tarjetas de crédito ni préstamos hipotecarios. La intervención de la justicia y la emisión de alertas migratorias se limitan a procesos de naturaleza legal o fiscal específica:

Una de las más conocidas es la del incumplimiento de la cuota alimentaria. Cuando un ciudadano incurre en mora con sus obligaciones de manutención hacia sus hijos u otros beneficiarios legales, el juez de familia puede dictar una medida cautelar de prohibición de salida del país como mecanismo para garantizar el cumplimiento del pago.

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Otra de las deudas más comunes es tener embargos fiscales. Las deudas con el Estado, de carácter tributario o aduanero —administradas por entidades como la DIAN o tesorerías municipales—, pueden derivar en cobros coactivos. Si un juez o ejecutor fiscal determina que existe riesgo de evasión o insolvencia por parte del deudor, puede solicitar la retención cautelar.

También procesos penales o civiles. En el marco de litigios comerciales o penales donde existan medidas cautelares sobre las personas para asegurar el resultado del proceso, la autoridad judicial está facultada para restringir los desplazamientos internacionales del demandado.

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