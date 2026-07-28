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Terremoto de magnitud 7.1 sacudió a Japón: reportan al menos 50 heridos y colapso de edificios

El terremoto se sintió principalmente en Kumamoto, sur del Japón. Las autoridades entregaron detalles.

Mañana Express

AFP

julio 28 de 2026
06:39 a. m.
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La atención del mundo está en Japón este martes 28 de julio, luego de que se presentara un terremoto en Japón.

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El terremoto de magnitud preliminar 7.1 sacudió la zona de Kumamoto, sur del país asiático. Dejó varias casas destruidas, puentes colapsados, edificios en llamas y daños en un santuario.

¿Dónde fue el epicentro?

Además, el sismo provocó cortes de energía, interrupciones en el transporte y órdenes de evacuación en varias zonas de la isla de Kyushu. La Agencia Meteorológica de Japón activó una alerta de tsunami que posteriormente fue cancelada.

Sanae Takaichi, la primera ministra, se pronunció: “Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero he sido informada de que ya hay varias personas heridas (…) En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios; además, carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios”.

El último balance indicó que al menos 50 personas fueron hospitalizadas y 12 edificios colapsaron. La cadena NHK informó que en cuatro de las viviendas afectadas hubo víctimas que quedaron atrapadas.

Saldo de 50 lesionados y 12 edificios colapsados

“Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie (…) Fue realmente muy fuerte. Los temblores continúan en el momento en que les hablo. Algunas personas, yo incluido, sintieron que el corazón se les aceleraba”, sostuvo una persona a la cadena que sintió el sismo cuando se encontraba en la prefectura.

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El operador Kyushu Electric Power informó que alrededor de 45.060 hogares e instalaciones están sin electricidad en la prefectura. Por su parte, la Autoridad Japonesa de Regulación Nuclear informó que no se han detectado anomalías en las centrales nucleares.

La zona de Kumamoto ha sido afectada históricamente por los terremotos. Hace una década, por ejemplo, hubo dos devastadores: uno de magnitud 6.5 y luego otro de 7.3. El balance fue de 273 muertes y más de 2.800 heridos.

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