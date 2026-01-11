Se presentó fuerte sismo en el mundo HOY 1 de noviembre de 2026: este fue el reporte

Este 1 de noviembre de 2026, a las 10:47 de la noche de Vanuatu (6:47 de la mañana de Colombia), se registró un fuerte movimiento telúrico en el país localizado en el océano Pacífico sur.

La magnitud, de acuerdo con las entidades sísmicas oficiales, alcanzó los 6.0, mientras que la profundidad fue superficial. ¿Dónde fue exactamente el epicentro? Descubra los detalles a continuación

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Vanuatu hoy 1 de noviembre de 2026

10:47 p.m. de Vanuatu / 6:47 a.m. de Colombia.

Epicentro: Mar del Coral, 134 km al suroeste de Tegua, Torba, Vanuatu.

Magnitud: 6.0.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares cercanos: a 166 kilómetros de Port-Olry, a 174 de Hog Harbour, a 208 de Luganville, a 270 de Norsup, a 383 de Lata, a 478 de Port Vila, a 592 de Kirakira y a 702 de Isangel.

Este ha sido el reporte de las autoridades tras el sismo de este 1 de noviembre de 2026 en Vanuatu

Luego de que se presentó el movimiento telúrico, el Servicio Geológico de Estados Unidos analizó sus características y emitió una alerta verde, lo que significa que no se han detectado daños estructurales y que, además, es muy baja la probabilidad de que suceda.

En consecuencia, las autoridades de Vanuatu han aclarado que no ha habido reporte de heridos ni de víctimas.

Asimismo, tras analizar detenidamente el oleaje, se descartó la posibilidad de que se genere un tsunami y se tenga que emitir una alerta.

Sin embargo, las autoridades han precisado que mantendrán activos los protocolos debido a que en los últimos días se han presentado varias réplicas que han sobrepasado los 5.0 de magnitud.

¿Cuál fue el primer temblor que se detectó en Colombia hoy 1 de noviembre de 2026?

A la 1:13 de la mañana de este domingo, el Servicio Geológico Colombiano detectó la siguiente actividad sísmica en Tolima.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 26 de Chaparral (Tolima) y a 26 de San Antonio (Tolima).