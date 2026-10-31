Murió figura de MasterChef España: esto se reportó

En España hay una profunda conmoción debido a que falleció una reconocida figura que hacía parte de la industria televisiva.

Jordi Rosell, que se destacó como director, realizador y productor de televisión, murió el 28 de octubre de 2026, a sus 63 años.

La noticia fue confirmada por Benidorm Fest, el festival de la canción que es organizado por Radiotelevisión Española (RTVE).

Así se confirmó la muerte de Jordi Rosell, figura de la televisión en España

En un sentido post, desde Benidorm Fest lamentaron la muerte de Jordi Rosell y enviaron mensajes de fortaleza para sus seres queridos.

"Hoy lamentamos profundamente el fallecimiento de Jordi Rosell", escribieron.

"Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, y enviarles todo nuestro cariño en estos momentos", añadieron.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha conocido cuál fue la causa exacta del deceso de este destacado director y productor de televisión.

Así fue la trayectoria de Jordi Rosell, el reconocido productor de televisión de España

El camino profesional de Jordi Rosell inició en TV3, en Cataluña, siendo realizador. Además, posteriormente, se vinculó a productoras ampliamente reconocidas como Gestmusic, Magnolia, Mediacrest y Shine Iberia.

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Asimismo, dirigió programas de primer nivel como MasterChef España, MasterChef Junior, Supervivientes, Operación Triunfo y Ninja Warrior.

"Descansa en paz", "siempre recordaremos su eterna sonrisa", "te has ido muy pronto, amigo", "fue un gran jefe", "el mejor de todos", "no lo puedo creer", "tengo el corazón completamente roto", "fue un excelente profesional y un ejemplo a seguir", "qué gustazo trabajar con él", "un abrazo para su familia", "se ha ido una grandísima persona" y "lo seguiremos teniendo muy presente", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.