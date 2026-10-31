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Tembló en Colombia hoy 31 de octubre de 2026: atento al reporte

El Servicio Geológico Colombiano reveló las magnitudes tras el respectivo monitoreo. Descubra aquí los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

octubre 31 de 2026
09:14 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado más de diez temblores en el país durante este 31 de octubre de 2026.

De acuerdo con el monitoreo, el primero se detectó sobre las 12:14 de la madrugada y fue en Tolima. ¿Dónde han sido los demás? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 31 de octubre de 2026

  • 12:14 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

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Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 31 de octubre de 2026

  • 12:42 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Chaparral (Tolima) y a 20 de Roncesvalles (Tolima).

  • 1:53 a.m.

Epicentro: San Alberto, Cesar.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 109 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de San Alberto (Cesar), a 16 de San Martín (Cesar) y a 29 de La Esperanza (Norte De Santander).

  • 2:45 a.m.

Epicentro: Betania, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 54 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Betania (Antioquia), a 19 de Ciudad Bolívar (Antioquia) y a 20 de Andes (Antioquia).

  • 2:45 a.m.

Epicentro: Zaragoza, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 55 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Zaragoza (Antioquia), a 28 de El Bagre (Antioquia) y a 35 de Segovia (Antioquia).

  • 3:06 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 3:34 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 5:43 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 9:58 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

  • 11:27 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 2:29 p.m.

Epicentro: Buga, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 106 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Pedro (Valle del Cauca), a 20 de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) y a 21 de Tuluá (Valle del Cauca).

  • 4:03 p.m.

Epicentro: Tadó, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 84 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Río Iró (Chocó), a 29 de San José del Palmar (Chocó) y a 29 de Pueblo Rico (Risaralda).

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  • 4:06 p.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).

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