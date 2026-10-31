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Fuerte sismo se registró en Japón: atento a la magnitud

¿De cuánto fue la profundidad de este sismo? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

octubre 31 de 2026
06:27 p. m.
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Cuando eran las 5:15 de la tarde de este 31 de octubre en Colombia, pero las 7:15 de la mañana del 1 de noviembre en Japón, se detectó un fuerte movimiento telúrico en ese país.

La magnitud alcanzó los 6.0 y la profundidad sobrepasó los 300 kilómetros. ¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles fueron los lugares más cercanos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Japón hoy 31 de octubre de 2026

  • 7:15 a.m. del 1 de noviembre de 2026 en Japón / 5:15 p.m. del 31 de octubre de 2026 en Colombia.

Epicentro: 78 km al sur de Ise, Prefectura de Mie, Japón.

Magnitud: 6.0.

Profundidad: 352 kilómetros.

Lugares más cercanos al epicentro: a 59 kilómetros de Shima, a 64 de Minamiise, a 74 de Kihoku, a 75 de Toba, a 77 de Owase y a 78 de Ise.

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¿Qué han planteado las autoridades tras el sismo de este 31 de octubre de 2026 en Japón?

La Agencia Meteorológica de Japón informó que, a raíz de que el sismo fue muy profundo, el impacto en las superficies terrestres fue muy mínimo y no hubo daños estructurales.

En consecuencia, no hubo reporte de heridos ni de víctimas y, además, tampoco hubo ninguna anomalía en el funcionamiento de servicios como la electricidad.

De igual manera, las autoridades de Japón aclararon que no existe la posibilidad de que se genere un tsunami y le pidieron calma a la ciudadanía debido a que es posible que se presenten réplicas de menor magnitud.

Este es el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 31 de octubre de 2026

A las 4:03 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano reportó el siguiente movimiento telúrico en Chocó.

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Epicentro: Tadó, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 84 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Río Iró (Chocó), a 29 de San José del Palmar (Chocó) y a 29 de Pueblo Rico (Risaralda).

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