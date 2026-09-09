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Avión en el que viajaba el presidente Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron

La información fue compartida por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Volodímir Zelenski
Volodímir Zelenski, Foto: / AFP

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
02:55 p. m.
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estuvo en una situación de riesgo durante el viaje que realizó desde Moldavia hacia Noruega, luego de que el avión en el que se desplazaba estuviera cerca de ser alcanzado por un dron, según reveló este miércoles el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

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Avión en el que viajaba Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron

El jefe de Gobierno noruego entregó la información durante una entrevista con la televisión pública NRK, en la que explicó que el incidente ocurrió cuando la aeronave que transportaba al mandatario ucraniano despegaba de Moldavia.

"Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive", señaló Støre al referirse a la situación de seguridad que enfrenta Zelenski en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia.

El primer ministro no entregó detalles adicionales sobre el supuesto incidente ni precisó el origen del dron, su trayectoria o las circunstancias exactas en las que se produjo el hecho.

Zelenski se reunió con autoridades noruegas

Zelenski llegó a Oslo el martes en horas de la noche y sostuvo reuniones con el primer ministro Jonas Gahr Støre, el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide.

Durante los encuentros, las autoridades abordaron el respaldo de Noruega a Ucrania, especialmente en materia de ayuda militar.

Entre los temas estuvo el fortalecimiento de las capacidades de defensa antiaérea ucranianas, además de la asistencia civil que el país europeo brinda a Kiev.

La defensa aérea es uno de los principales focos de cooperación internacional con Ucrania, debido a los constantes ataques con misiles y drones registrados durante el conflicto.

Zelenski asistió al funeral del rey Harald

El mandatario ucraniano también participó este miércoles en las ceremonias fúnebres del rey Harald de Noruega, quien falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Zelenski hizo parte del grupo de líderes y dignatarios extranjeros que viajaron hasta Oslo para acompañar a la familia real noruega durante las exequias del monarca.

Tras finalizar su visita a Noruega y asistir al funeral, el presidente ucraniano continuó su agenda internacional. De acuerdo con las declaraciones de Støre a NRK, Zelenski se trasladó posteriormente a Canadá, donde tiene previsto reunirse con autoridades de ese país.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.

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