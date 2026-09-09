Ladrón le arrebató una cadena de oro, pero la víctima le disparó y lo mató

En las últimas horas, un militar retirado reaccionó a un intento de robo y abatió a un presunto delincuente que le arrebató una cadena de oro en el barrio Llano Lindo de Villavicencio, Meta.

Los hechos ocurrieron a las 10:38 de la mañana cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron al militar, quien se encuentra en uso de buen retiro.

Uno de los sujetos descendió del vehículo, le arrebató la cadena de oro al uniformado retirado y lo intimidó con un arma traumática.

La víctima, quien portaba legalmente un arma de fuego, reaccionó al atraco y le disparó al ladrón.

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El ladrón murió en un cruce de disparos con la víctima

En medio del tiroteo, el delincuente resultó lesionado y posteriormente falleció en el lugar de los hechos.

El militar retirado también resultó herido durante la balacera, donde un proyectil de arma traumática le impactó en uno de sus brazos.

"De acuerdo con la valoración inicial, la lesión no reviste gravedad", informó la Policía Metropolitana de Villavicencio a través de un comunicado.

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Los antecedentes del ladrón abatido y el otro capturado en Villavicencio

En el lugar del incidente, las autoridades recuperaron un arma traumática y la cadena de oro que había sido objeto del hurto. Ambos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las respectivas diligencias judiciales y de investigación.

Gracias a la rápida reacción de los uniformados, fue ubicado y capturado otro señalado de participar en el atraco. Se trataría del conductor de la motocicleta utilizada para cometer el hurto.

La verificación realizada en los sistemas de información reveló que el hombre abatido registraba anotaciones como indiciado por los delitos de lesiones y hurto calificado en 2022 y 2024.

Por su parte, el capturado registra una anotación como indiciado por lesiones culposas del año 2019.