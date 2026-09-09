CANAL RCN
Colombia

Ladrón le arrebató una cadena de oro, pero la víctima le disparó y lo mató

Un militar retirado abatió a un presunto ladrón en barrio Llano Lindo, en Villavicencio. El cómplice fue capturado por la Policía.

Ladrón le arrebató una cadena de oro, pero la víctima le disparó y lo mató
Foto: captura de video suministrado a Noticias RCN.

Yhonay Díaz

septiembre 09 de 2026
07:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, un militar retirado reaccionó a un intento de robo y abatió a un presunto delincuente que le arrebató una cadena de oro en el barrio Llano Lindo de Villavicencio, Meta.

Ladrón tenía escondidas prendas de la Policía para pasar desapercibido en Bogotá: cayó tras un robo
RELACIONADO

Ladrón tenía escondidas prendas de la Policía para pasar desapercibido en Bogotá: cayó tras un robo

Los hechos ocurrieron a las 10:38 de la mañana cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta interceptaron al militar, quien se encuentra en uso de buen retiro.

Uno de los sujetos descendió del vehículo, le arrebató la cadena de oro al uniformado retirado y lo intimidó con un arma traumática.

La víctima, quien portaba legalmente un arma de fuego, reaccionó al atraco y le disparó al ladrón.

El horror que vivió durante meses la mujer atacada con un cuchillo por su expareja en la Terminal de Salitre
RELACIONADO

El horror que vivió durante meses la mujer atacada con un cuchillo por su expareja en la Terminal de Salitre

El ladrón murió en un cruce de disparos con la víctima

En medio del tiroteo, el delincuente resultó lesionado y posteriormente falleció en el lugar de los hechos.

El militar retirado también resultó herido durante la balacera, donde un proyectil de arma traumática le impactó en uno de sus brazos.

"De acuerdo con la valoración inicial, la lesión no reviste gravedad", informó la Policía Metropolitana de Villavicencio a través de un comunicado.

Una hora duraron los ladrones robando la casa del concejal Rolando González en Chapinero
RELACIONADO

Una hora duraron los ladrones robando la casa del concejal Rolando González en Chapinero

Los antecedentes del ladrón abatido y el otro capturado en Villavicencio

En el lugar del incidente, las autoridades recuperaron un arma traumática y la cadena de oro que había sido objeto del hurto. Ambos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las respectivas diligencias judiciales y de investigación.

Gracias a la rápida reacción de los uniformados, fue ubicado y capturado otro señalado de participar en el atraco. Se trataría del conductor de la motocicleta utilizada para cometer el hurto.

La verificación realizada en los sistemas de información reveló que el hombre abatido registraba anotaciones como indiciado por los delitos de lesiones y hurto calificado en 2022 y 2024.

Por su parte, el capturado registra una anotación como indiciado por lesiones culposas del año 2019.

Adulto mayor asesinó a joven de 22 años por un balón que cayó en su casa, en Villavicencio
RELACIONADO

Adulto mayor asesinó a joven de 22 años por un balón que cayó en su casa, en Villavicencio

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Cayó presunto enlace del ‘Clan del Golfo’ con redes internacionales de narcotráfico

Reforma tributaria

Reforma tributaria en Bogotá aumentaría el ICA hasta 50% y encarecería créditos y productos

Fiscalía General de la Nación

Mujer de 22 años fue acusada por la muerte de su hija de seis meses: esto dice la Fiscalía

Otras Noticias

Artistas

Feid debutará en las pantallas grandes bajo el universo de ‘El Green Print’

El antioqueño tendrá su propia película para expandir el universo detrás de su próximo lanzamiento musical.

Viral

Video | Dejan caer de una camilla a hombre de la tercera edad en Brasil

Los hechos quedaron registrados el pasado 7 de septiembre en São Sebastião do Paraíso, Brasil.

Independiente Medellín

Video muestra los momentos de tensión del Medellín durante fallido aterrizaje en Pasto

Turismo

Aruba más cerca: 5 ciudades colombianas con vuelos directos

EPS

¿Quién paga la luz cuando un paciente necesita un equipo médico en casa? Esto dijo la Corte Constitucional