Aruba más cerca: 5 ciudades colombianas con vuelos directos

Con proyecciones récord para 2026 y tarifas altamente atractivas, este destino caribeño se consolida como el favorito de los turistas nacionales para sus próximas vacaciones.

Vuelos directos a Aruba desde cinco ciudades de Colombia

Wingo logró conectar directamente a la isla caribeña con cinco importantes capitales del país: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.

El crecimiento de estas rutas aéreas ha sido un proceso progresivo que responde a la alta demanda de los viajeros:

2016: Bogotá

2022: Medellín

2023: Cali

2026: Bucaramanga (junio) y Barranquilla (julio)

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, destaca que el objetivo principal es hacer más accesible este destino aspiracional para el mercado nacional. Para lograrlo, la compañía ofrece tarifas desde un 40% más económicas en comparación con otras aerolíneas competidoras.

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo

¿Qué hacer en Aruba? Planes imperdibles para el turista colombiano

Bajo el concepto de campaña “Cuando amas Aruba, Aruba te ama”, la isla invita a los turistas colombianos a experimentar un lugar que ofrece mucho más que sus mundialmente reconocidas playas. El destino permite a sus visitantes conectar con una diversidad única:

Naturaleza y exploración: Los turistas pueden recorrer increíbles espacios naturales, destacándose el popular Parque Nacional Arikok.

Los turistas pueden recorrer increíbles espacios naturales, destacándose el popular Parque Nacional Arikok. Gastronomía y patrimonio: La isla cuenta con una fusión de sabores locales e internacionales, resultado directo de la influencia de más de 100 nacionalidades diferentes.

La isla cuenta con una fusión de sabores locales e internacionales, resultado directo de la influencia de más de 100 nacionalidades diferentes. Bienestar y descanso: Existe una amplia oferta de entretenimiento y experiencias de relajación ideales para compartir en pareja o disfrutar en familia durante todo el año.

Claudia Delgado, representante de ventas de la Autoridad de Turismo de Aruba en Colombia, señala que estas características brindan a los viajeros nuevas razones para elegir el destino, regresar y lograr una conexión más auténtica con su cultura.

Claudia Delgado, representante de ventas de la Autoridad de Turismo de Aruba en Colombia

Perfil del viajero: Cifras récord de turismo hacia el Caribe en 2026

La afinidad histórica y geográfica entre Colombia y Aruba es evidente en las estadísticas operativas recientes. Solamente entre enero y julio de 2026, se transportaron 73.000 viajeros a través de estas rutas. Gracias a las recientes aperturas de Bucaramanga y Barranquilla, la proyección oficial estima movilizar a cerca de 150 mil pasajeros para el cierre del año.

Los datos de la aerolínea demuestran que el 84% de estos pasajeros viajan a la isla con motivos estrictamente vacacionales. En cuanto a las nacionalidades que transitan por estas rutas, un 70% de los usuarios son colombianos. Por otro lado, el 30% restante corresponde a ciudadanos arubianos y neerlandeses.

Vuelos hacia Colombia desde Aruba: Un beneficio de doble vía

Esta gran expansión operativa no solo favorece la salida de turistas nacionales, sino que impulsa de manera significativa el turismo receptivo hacia nuestro país.