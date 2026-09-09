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Aruba más cerca: 5 ciudades colombianas con vuelos directos

Viajar a la "Isla Feliz" es más accesible que nunca. Ya son cinco las capitales colombianas que cuentan con vuelos directos hacia Aruba.

Cortesía: Autoridad de turismo de Aruba
Cortesía: Autoridad de turismo de Aruba

Rafael Navas

septiembre 09 de 2026
05:46 p. m.
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Con proyecciones récord para 2026 y tarifas altamente atractivas, este destino caribeño se consolida como el favorito de los turistas nacionales para sus próximas vacaciones.

Vuelos directos a Aruba desde cinco ciudades de Colombia

Wingo logró conectar directamente a la isla caribeña con cinco importantes capitales del país: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.

El crecimiento de estas rutas aéreas ha sido un proceso progresivo que responde a la alta demanda de los viajeros:

  • 2016: Bogotá
  • 2022: Medellín
  • 2023: Cali
  • 2026: Bucaramanga (junio) y Barranquilla (julio)

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, destaca que el objetivo principal es hacer más accesible este destino aspiracional para el mercado nacional. Para lograrlo, la compañía ofrece tarifas desde un 40% más económicas en comparación con otras aerolíneas competidoras.

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo
Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo

¿Qué hacer en Aruba? Planes imperdibles para el turista colombiano

Bajo el concepto de campaña “Cuando amas Aruba, Aruba te ama”, la isla invita a los turistas colombianos a experimentar un lugar que ofrece mucho más que sus mundialmente reconocidas playas. El destino permite a sus visitantes conectar con una diversidad única:

  • Naturaleza y exploración: Los turistas pueden recorrer increíbles espacios naturales, destacándose el popular Parque Nacional Arikok.
  • Gastronomía y patrimonio: La isla cuenta con una fusión de sabores locales e internacionales, resultado directo de la influencia de más de 100 nacionalidades diferentes.
  • Bienestar y descanso: Existe una amplia oferta de entretenimiento y experiencias de relajación ideales para compartir en pareja o disfrutar en familia durante todo el año.

Claudia Delgado, representante de ventas de la Autoridad de Turismo de Aruba en Colombia, señala que estas características brindan a los viajeros nuevas razones para elegir el destino, regresar y lograr una conexión más auténtica con su cultura.

Claudia Delgado, representante de ventas de la Autoridad de Turismo de Aruba en Colombia
Claudia Delgado, representante de ventas de la Autoridad de Turismo de Aruba en Colombia

Perfil del viajero: Cifras récord de turismo hacia el Caribe en 2026

La afinidad histórica y geográfica entre Colombia y Aruba es evidente en las estadísticas operativas recientes. Solamente entre enero y julio de 2026, se transportaron 73.000 viajeros a través de estas rutas. Gracias a las recientes aperturas de Bucaramanga y Barranquilla, la proyección oficial estima movilizar a cerca de 150 mil pasajeros para el cierre del año.

Los datos de la aerolínea demuestran que el 84% de estos pasajeros viajan a la isla con motivos estrictamente vacacionales. En cuanto a las nacionalidades que transitan por estas rutas, un 70% de los usuarios son colombianos. Por otro lado, el 30% restante corresponde a ciudadanos arubianos y neerlandeses.

Vuelos hacia Colombia desde Aruba: Un beneficio de doble vía

Esta gran expansión operativa no solo favorece la salida de turistas nacionales, sino que impulsa de manera significativa el turismo receptivo hacia nuestro país.

Ciudades como Medellín y Barranquilla se han consolidado como los destinos colombianos favoritos para quienes despegan desde Aruba. Estos trayectos no solo dinamizan el turismo tradicional, sino que fomentan viajes enfocados en salud, bienestar, negocios y facilitan el reencuentro de visitantes extranjeros con familiares y amigos residentes en Colombia.

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