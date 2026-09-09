Westcol confirmó la quinta edición de su evento ‘Stream Fighters’: ¿estará Blessd?

La quinta edición de ‘Stream Fighters’ ya está confirmada, pues varias especulaciones se habrían realizado en torno a la fecha oficial del evento y los próximos famosos que participarán para esta entrega.

Este evento de boxeo aficionado enfrenta a distintos creadores de contenido, streamers, famosos, artistas, entre otras figuras influyentes en la región. Sin embargo, Westcol ha logrado un elemento esencial en la mayoría de sus ediciones ya que ha enfrentado a figuras públicas que realmente tienen conflictos personales por fuera de las cámaras.

Este factor, así como la participación de importantes artistas internacionales, suelen llamar la atención de miles de asistentes y millones de internautas que se conectan en vivo y en directo para disfrutar del show.

¿Quiénes participarán en ‘Stream Fighters 5’?

El anuncio lo hizo el creador de contenido por medio de la publicación oficial, en su cuenta de Instagram, en donde compartió un emotivo video en donde exaltó su trayectoria en internet y el camino que lo llevó a convertirse en el streamer más importante de Latinoamérica.

Por medio del uso de inteligencia artificial, Westcol logró recrearse así mismo en tres etapas distintas de su vida adulta y una cuando tan solo era un pequeño. Tras una sentida conversación, el antioqueño dio la noticia que todos estaban esperando ya que confirmó la quinta edición de su evento.

Sin embargo, todavía no se conoce la identidad de los artistas que se enfrentarán para esta edición ni los cantantes que participarán durante la velada.

No obstante, un detalle llamó especialmente la atención de los internautas ya que al finalizar el clip apareció un pequeño que, al parecer, tiene las características físicas del cantante Blessd en su infancia.

El comentario del intérprete de ‘Mírame’ elevó las especulaciones sobre su participación como uno de los peleadores para la nueva edición. Sin embargo, hasta el momento no está confirmado que el cantante vaya a pelear.

¿Cuándo se realizará la nueva edición de ‘Stream Fighters 5’?

Todavía no se conoce la fecha exacta para la realización del evento. Finalmente, Westcol informó a la audiencia que la preventa para asistir se realizará el próximo sábado 12 de septiembre y tendrá una duración de 24 horas.