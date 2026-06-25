Desgarrador pedido de un futbolista argentino tras perder contacto con su familia por el terremoto en Venezuela

La angustiante búsqueda del defensor del Sport Marítimo de La Guaira se volvió viral en redes sociales luego de confirmarse el derrumbe del edificio donde vivían su esposa y sus dos hijos en Playa Grande.

La catástrofe y la incertidumbre golpean de lleno al deporte tras los dos potentes terremotos en Venezuela. En las últimas horas, el futbolista argentino Lucas Trejo conmovió al mundo entero al realizar un desesperado y dramático ruego a través de sus plataformas oficiales.

El defensor cordobés de 38 años perdió total contacto con su esposa y sus dos hijos pequeños luego de confirmarse que la estructura del edificio donde residían colapsó a causa del violento sismo.

Los movimientos telúricos azotaron con fuerza diversas regiones del territorio venezolano, cobrándose la vida de al menos 164 personas y dejando casi un millar de heridos. Uno de los sectores más castigados por el desastre natural fue la zona costera de Playa Grande, en La Guaira, lugar donde se encontraba la familia del futbolista argentino mientras él estaba concentrado con su equipo en la capital del país.

El desesperado pedido de Lucas Trejo en Instagram

Ante el colapso total de las líneas telefónicas y los servicios de comunicación en la zona de desastre, el experimentado marcador central zurdo —apodado "El General" y con amplia trayectoria en el fútbol venezolano— recurrió a la solidaridad de los usuarios de internet para intentar conseguir cualquier rastro o novedad sobre el paradero de sus seres queridos.

"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", suplicó con profundo dolor el futbolista argentino en su cuenta de Instagram.

Para facilitar las labores de reconocimiento y rescate entre los civiles y las brigadas de emergencia desplegadas, Trejo difundió una fotografía familiar e identificó públicamente a los integrantes de su hogar: su esposa, Yanina Maranella, y sus dos pequeños hijos, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

El fútbol sudamericano se une en cadena de oración

La dramática realidad que atraviesa el jugador surgido en la liga cordobesa ha generado una inmediata e histórica ola de empatía. Excompañeros, rivales de la liga local, clubes de primera y segunda división, así como miles de fanáticos tanto en Argentina como en Venezuela, se han unido para replicar de forma masiva las imágenes e información brindada por el futbolista.

Mientras los equipos de rescate continúan removiendo escombros a contrarreloj en La Guaira en busca de sobrevivientes, el entorno del fútbol sudamericano se mantiene en vilo, acompañando al defensor argentino en estas horas críticas y esperando un milagro que traiga alivio a su desesperante situación.