Cómo activar la alerta sísmica en celulares: configuración paso a paso para Android y sistemas iOS

El acceso inmediato a la información puede marcar la diferencia durante un evento telúrico. Aunque muchos ciudadanos confían en los altavoces públicos de sus ciudades, las herramientas tecnológicas integradas en los teléfonos móviles se han convertido en el mecanismo de prevención más rápido y eficaz.

Tanto Google como Apple disponen de sistemas nativos para enviar alertas de sismos segundos antes de que el movimiento sea perceptible.

A continuación, se detalla el proceso técnico para configurar estas notificaciones de seguridad en los dos sistemas operativos más utilizados del mercado.

Cómo activar la alerta sísmica en dispositivos Android

El sistema de alertas de terremotos de Android funciona como una red de detección masiva. Utiliza los acelerómetros integrados en millones de teléfonos para identificar ondas sísmicas iniciales. Para asegurarse de tener esta función operativa, siga estos pasos:

Diríjase al menú de Ajustes o Configuración de su dispositivo.

Desplácese hacia abajo y seleccione el apartado de Seguridad y emergencia. (En algunos modelos, esta opción se encuentra dentro del menú Ubicación).

Busque y seleccione la opción Alertas de terremotos.

Active el interruptor principal.

Para que este sistema funcione correctamente, es indispensable que el teléfono tenga la Ubicación siempre activa y configurada en modo de alta precisión. Sin este permiso, Google no podrá determinar si se encuentra en la zona de afectación.

Cómo activar la alerta sísmica en iPhone (iOS)

A diferencia de Android, la empresa Apple gestiona estas notificaciones a través del sistema de Gobierno y Protección Civil de cada país, utilizando transmisiones de difusión celular que no colapsan las líneas telefónicas. El procedimiento para verificar su activación es el siguiente:

Ingrese a la aplicación de Ajustes en su iPhone.

Seleccione el menú de Notificaciones.

Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla, pasando la lista completa de sus aplicaciones instaladas.

En la sección Alertas gubernamentales, asegúrese de mantener encendidas las opciones de Prealertas de seguridad, Alertas de emergencia y Alertas presidenciales (la nomenclatura puede variar ligeramente según la región).